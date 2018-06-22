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22 Haziran 2018 15:58

Bir zamanların Türkiye fındık ihracat rekortmeni hayatını kaybetti

Trabzonlu işadamı, bir zamanların Türkiye fındık ihracat rekortmeni firması Oltan Gıda’nın sahiplerinden Kenan Oltan vefat etti.

Bir zamanların Türkiye fındık ihracat rekortmeni hayatını kaybetti

22 Haziran 2018 15:58


Solunum ve organ yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde 91 yaşında vefat eden Kenan Oltan’ın cenazesi, 24 Haziran Pazar günü Trabzon İskenderpaşa Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak. Oltan, cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’daki aile kabristanlığında toprağa verilecek.



Kenan Oltan kimdir?


1927 yılında Trabzon’da doğan Kenan Oltan, 1950 yılında fındık ticaretine atıldı. Ancak Türkiye fındık ihraç rekortmenliğine giden yol 1984 yılında oğlu Orhan Veli Oltan ve damadı Şükrü Güngör Köleoğlu ile birlikte kurduğu Oltan Gıda Maddeleri İth. İhr. ve Ticaret Ltd. Şti ile başladı. Dünya fındık ihracatının büyük bölümünü elinde bulunduran Türkiye’de 2002 yılında fındık ihraç rekortmenliğine yükseldi. Şirketin 2014 yılında Ferrero firmasına satılışına kadar da bu rekortmenlik sürdü. 2005 yılında Trabzon’un Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde dünyanın en gelişmiş Fındık Entegre Tesisini kuran Oltan Gıda ile fındık sektöründe yeniliklere öncülük etmişti.




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