Biri 82, diğeri ise 22 gündür aranıyor

Trabzon’un Çaykara ilçesinde 22 gün önce evinden çıktıktan sonra kaybolan Saniye İkinci’yi arama çalışmaları sürüyor. İlçedeki Hanırmak yaylasındaki değirmenden evine döndükten sonra bir daha da kendisinden haber alınamayan 73 yaşındaki Saniye İkinci’yi AFAD, AKUT, Jandarma, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, UMKE, gönülleler, çocukları, yakınları ve vatandaşlar 22 gündür aralıksız süren çalışmalarla arıyor. Arama çalışmalarına iz takip ve kadavra köpekleri de destek verirken, havanın zaman zaman sisli olması arama çalışmalarını olumsuz yönde etkiliyor. Her gün 50-70 kişinin aradığı Saniye İkinci’yi arama çalışmaları aralıksız sürerken kendisini görenlerin en yakın güvenlik birimlerine haber verilmesi istendi.

82 gündür aranıyor

Trabzon’un Maçka ilçesinde aracıyla uçtuğu derede akıntıya kapılarak kaybolan Üçel Öztürk’ü arama çalışmaları 82 gündür devam ediyor.

Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı yolunda 1 Haziran tarihinde meydana gelen kazada 61 VL 595 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Üçel Öztürk (53), direksiyon hakimiyetini kaybederek Maçka Deresi’ne uçmuştu. Kazada akıntıya kapılarak derede kaybolan Öztürk için arama çalışmaları başlatılmasına rağmen 82 gündür tişört, pantolon ve cüzdanı dışında herhangi bir ize rastlanılmadı. Sümela Manastırı yolundan dönerken uçtuğu derede akıntıya kapılarak kaybolan Üçel Öztürk’ü arama çalışmalarına Ankara’dan gelen JAK timleri de katılmıştı. Derede arama çalışmalarının yetersiz kalmasıyla bölgeye çağrılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi bir süre arama çalışmalarına eşlik etmişti. Dönüş yolunda en son oğluyla görüşerek kendisini beklemesini isteyen Üçel Öztürk’ün ailesi Ramazan ve Kurban Bayramı’nı buruk yaşadı. Dere boyunca arama çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK Özel Timi-2, AFAD ve jandarma ekipleri, bölgedeki HES’lerin regülatör sahalarını da tarıyor.