Bisikletten düşerek ölen Zeynep, son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde bisikletten düşüp hayatını kaybeden 13 yaşındaki Zeynep, son yolculuğuna uğurlandı. Okulundaki sınıf arkadaşlarına tek hatırası panoya astığı soru kağıdı kalan Zeynep, Türkçe öğretmeni olmak istiyordu.

Dernekpazarı ilçesinin Yenice Mahallesi'nde meydana gelen olayda arkadaşlarıyla birlikte evlerinin yakınında bisiklete binen 13 yaşındaki Zeynep Çiftçi, bisikletin direksiyon hakimiyetini kaybedince yere düştü. Yerden arkadaşlarının yardımıyla kalkan Zeynep, tedbir amaçlı ailesi tarafından Of Devlet Hastanesine getirildi. İddiaya göre, doktorlar tarafından "bir şeyi yok" denilerek evine gönderilen Zeynep gece tekrar rahatsızlandı. Ailesi tarafından bu sefer Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine götürülen Zeynep'in iç kanama geçirdiği belirlendi. Hemen ameliyata alınan Zeynep yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dernekpazarı ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulunda 7. sınıfa giden Zeynep için Çaykara ilçesindeki Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında baba Mehmet Çiftçi taziyeleri kabul ederken, cenaze namazını dayısı imam Ahmet Yavuz kıldırdı. Çaykara Kaymakamı Murat Yıldız ve Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok'un da katıldığı cenaze namazının ardından Zeynep ilçedeki Taşören Mahallesi'nde toprağa verildi.

Son hatırası sınıfına astığı soru kaldı

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulunda 7-A sınıfında öğrenim gören 13 yaşındaki Zeynep Çiftçi'nin sınıf arkadaşları haberi Pazartesi günü okula geldiklerinde öğrendi. En sonra Cuma günü öğretmenlerinin verdiği ödevleri nasıl hazırlayacaklarını konuşarak arkadaşlarının yanında ayrılan Zeynep'in arkadaşlarına tek hatırası okuldan çıkarken panoya astığı soru kağıdı kaldı. Sırasına fotoğrafını ve en çok sevdiği çiçek olan gülü koyan sınıf arkadaşları Zeynep'in hatırasını sırasına kimseyi oturtmayarak yaşatacaklarını söylüyor.

Zeynep'in sınıf arkadaşı Ümiseleme Ruzikar, bir rüya içinde olduklarını belirterek, "En sonra Zeynep ile Cuma günü görüşmüştük. Pazartesi günü okula getireceğimiz ödevi konuşmuştuk. En fazla yıldız kimde varsa ona ödül verecektik. Sonra baktım ki hepsi rüya oldu. Sanki bir rüya içindeydik. Öldüğü haberini duyunca şoka girdik. Onun sırasına artık kimse oturmayacak. Sırayı süsleyerek onun hatıralarını yaşatacağız. Dersleri çok iyiydi" dedi.

Sınıf arkadaşı Esengül Becerikli ise, genellikle derslerden bahsettiklerini dile getirerek, Zeynep'in Türkçe öğretmeni olmak istediğini söyledi.

"Zeynep bambaşka bir pırlantaydı"

Okul Müdürü Ali Sait Abdioğlu, Zeynep'in kelimelerle anlatılabilecek bir öğrenci olmadığını vurgulayarak, "Bütün öğrencilerimiz pırlanta ama Zeynep bambaşka bir pırlantaydı. Her etkinlikte yer alan, her çalışmamızda aktif katılan çok başarılı, yüzünde devamlı bir gülücük olan tertemiz bir öğrencimizdi. Gidişi bizi çok üzdü. İlçedeki idari amirlerle diyalog kuracak kadar sosyal bir öğrenciydi. Kaza bile diyemeyeceğimiz bir olayla aramızdan ayrılıyor. Bir yarası bile olmadan ölmesi bizi çok üzdü. Sabah okula geldiğimizde servisleri gelmeye başlayınca Zeynep'in oturduğu mahalleden gelen servis sürücüsü bize haberi verdi. Biz de hemen hastanedeki ailenin yanına gittik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri olayın ardından idari inceleme başlattı.