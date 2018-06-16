Bölge turizmi masaya yatırıldı

Bayramlaşma töreninde döviz kurlarındaki hareketlilik Amerika ve Çin’in ticaret alanında anlaşmaya gitmesinin iş hayatına etkileri masaya yatırıldı.

TTSO Meclis Başkanı M.Şadan Eren oda meclis üyelerinin bir bayramda daha bir araya geldiğini hatırlatarak bütün meclis üyelerinin ramazan bayramlarını canı gönülden kutladığını ifade etti.

Yönetim Kurulu Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu ise TTSO’nun güzel bir geleneği olan bayramlaşma töreninin bundan sonra da devam edeceğini ifade ederek “Birbirimizi bayramda da görmek bizlere ayrı bir haz veriyor. Bayramların coşkulu ve neşe içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Bizler için büyük bir moral bulma kaynağı oluyor. Bütün arkadaşlarımızın ramazan bayramlarını kutluyorum. ”şeklinde konuştu.

Döviz kurlarındaki hareketliliğin piyasalara yansımasını da değerlendiren Hacısalihoğlu, sadece Türkiye’ye bakmanın doğru olmadığını, dışarıda Avrupa ve Amerika’nın da ekonomik yönden bir sıklaştırmaya gittiğini belirterek, “Bu kaçınılmaz bir olay. Bizde ekonomideki bu gelişmeleri takip ediyoruz. Bunun yanı sıra Amerika ve Çin’in ticarette işbirliğine gitmesinin ilk etkileyeceği ülkelerin başında bizim gibi gelişmekte olan ülkeler. İnanıyoruz ki hükümetimizin ekonomi kurmayları gerekli tedbirleri alıyorlardır. Etkilenecek isek de en az şekilde etkilenmeliyiz. Bu şu demektir, her zaman tetikte olup ani tedbirler ile kendi iç tedbirlerimizi almamız en uygunudur. Bu bakımdan herkesin gözü kulağı açık olması gerekir” diye konuştu.

Turizm sektörünün Trabzon, bölge ve ülke ekonomisi için büyük bir önem kazandığını, bayram sonrası yeni sezonun da başlayacağını kaydeden Hacısalihoğlu “ Trabzon için Arap turizmi haliyle şehir ekonomisine büyük değer katıyor. Bir günde 7 uçak körfez ülkelerinden şehrimize iniyor. İnşallah bir terslik olmaz. Bizlere düşen bu sektörün önünü açmak, katkı vermek ve gerekli sorunları çözmektir. Şehrimizin şu andaki gündemi turizmdir. “dedi.

Hacısalihoğlu, düşük gelirli Arap turistin Avrupa’dan gelen turiste oranla daha fazla harcama yaptığının tespit edildiğini ifade ederek “ Her şeye rağmen turizmi çeşitlendirme gayretlerimiz devam edecektir. Özellikle kültür ve eko turizm alanında ilimizde yüksek bir potansiyel vardır. Burada doğal ortamında turistler kültürü, tarihi ve doğayı yaşamak istiyorlar. Bu turizmi ön plana çıkararak devam etmemiz gerekiyor. Geçmişte 10 bin Japon geliyordu. Bölgemizin kültürüne ve tarihine geliyordu. Bunu yeniden canlandırmamız gerekiyor. Eko turizm için altyapımız oluşmalıdır” diye konuştu.

Bayramlaşma töreninde TTSO meclis başkan yardımcısı İbrahim Nalbant, yönetim kurulu muhasip üye Özcan İlaslan, yönetim kurulu üyesi Kadem Çakıroğlu, meclis üyeleri Cem Eyüboğlu, Bahattin Çelik, Ahmet Kazaz, Mehmet Çelebi, Saim Adanur turizm sektörüne yönelik düşüncelerini dile getirdiler.