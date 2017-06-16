Bongonda Trabzon’da

Trabzonspor, İspanya’nın Celta Vigo takımında forma giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Theo Bongonda’yı dün gece geç saatlerde İstanbul’a getirmiş. Bugün yapılan görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından gece geç saatlerde Trabzon’a getirdi. Bordo-mavili kulübün görüşmelere başladığı Borsa’ya bildirdiği oyuncuyu Türk Hava Yollarına (THY) tarifeli uçak ile saat 01:30 sıralarında Trabzon’a getirdi. Oyuncuya Trabzonspor idari menejeri Mert Tuncay eşlik etti.

Az sayıda taraftarın karşıladığı oyuncu konaklayacağı otele geçerken bugün Trabzon’u ve yeni stadyumu gezmesinin ardından kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.