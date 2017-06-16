Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 02:39

Bongonda Trabzon’da

Trabzonspor, görüşmelere başladığını Borsa’ya bildirdiği 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Theo Bongonda’yı Trabzon’a getirdi.

Bongonda Trabzon’da

16 Haziran 2017 02:39


Trabzonspor, İspanya’nın Celta Vigo takımında forma giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Theo Bongonda’yı dün gece geç saatlerde İstanbul’a getirmiş. Bugün yapılan görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından gece geç saatlerde Trabzon’a getirdi. Bordo-mavili kulübün görüşmelere başladığı Borsa’ya bildirdiği oyuncuyu Türk Hava Yollarına (THY) tarifeli uçak ile saat 01:30 sıralarında Trabzon’a getirdi. Oyuncuya Trabzonspor idari menejeri Mert Tuncay eşlik etti.


Az sayıda taraftarın karşıladığı oyuncu konaklayacağı otele geçerken bugün Trabzon’u ve yeni stadyumu gezmesinin ardından kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
22
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
TRABZON NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:20
  • Güneş :04:41
  • Öğle :12:33
  • İkindi :16:34
  • Akşam :20:04
  • Yatsı :22:05
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!