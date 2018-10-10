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Bosna Hersek Milli Takımı Trabzon'da

Bosna Hersek Milli Takımı, yarın Rize’de A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı özel maç için Trabzon’a gelerek buradan kara yolu ile Rize’ye geçti.

Bosna Hersek Milli Takımı, yarın Rize'de A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı özel maç için Trabzon'a gelerek buradan kara yolu ile Rize'ye geçti.


Bosna Hersek Milli Takımı, A Milli Takım ile oynayacağı özel maç için Trabzon'a geldi. Saat 15:00 sularında Trabzon Havaalanı'na inen kafile daha sonra kara yolu ile Rize'ye hareket etti. Rize'de son hazırlıklarını yapacak olan konuk ekip burada maç saatini bekleyecek.

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