Bu eserlere paha biçilmiyor

Paha biçilemeyen el yazması eserlerin ikisinin Sultan 4. Mehmed devrine ait olduğu belirtilirken eserlerin Türkiye’de tek olduğu belirtildi. Kütüphanede 1918 yılında çıkartılan Trabzon’un ilk yerel gazetesi “İstikbal” gazetesi de yer alıyor.

Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi Öğretim Görevlisi Faik Zeki Kavanoz, Türk tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden merhum Prof. Dr. Osman Turan tarafından tedarik edilen koleksiyonların kütüphanede yer aldığını belirterek, bunlar arasında Sultan 4. Mehmed dönemine ait 2 adet el yazmasının Türkiye’de tek olduğunu ve bu iki eserin kütüphanelerinde yer aldığını ifade etti.

Eserlerin büyük bir özenle muhafaza edildiğini kaydeden Kavanoz, "Kütüphanemizde, tarihçi Osman Turan’ın yaptığı bağış kitaplar yer alıyor. Aralarında çok değerli Osmanlıca eserler de bulunuyor. Bunların içinde normalde Osmanlı arşivinde bulunması gereken iki adet defter var. Bunlar tek nüsha yani arşiv belgesidir. Sadece burada bulunuyor. Muhtemelen 17. yüzyıla ait. Diğer eserlerin ise birkaç nüshası var. 3-4 nüshası başka kütüphanelerde de bulunabiliyor. Türkiye’de tek olan 2 adet defter burada buluyor. Arşiv malzemesi olması hasebiyle tek nüshadır. Dolayısıyla bu da onu çok önemli kılıyor. Arşivde bulunması gerekiyor ancak koleksiyondan çıkmıştır. Bunları çok özel koruyoruz" dedi.

"Trabzon’un ilk yerel gazetesi 1918 yılında yayın hayatına başladı"

Kütüphanede 1918 yılında Trabzon’da ilk yayın hayatına başlayan "İstikbal" adlı yerel gazetenin de bulunduğunu kaydeden Kavanoz, "Kütüphanemizde 119 binin üzerinde basılı eserler yer alıyor. Bunlar arasında İstikbal gazetesi de bulunmakta. İstikbal gazetesi Osmanlıca basılmış bir gazete, 1918 yılında yayın hayatına başlıyor ve yaklaşık 7 yıl Trabzon’da yayın yapıyor. O dönemde çok büyük zorluklarla çıkartılıyordu. Bir ara gazeteye kağıt bulunamıyordu ambalaj kağıdına yazılıyordu. Bu zor dönemde çıkan bir gazete. Osmanlıca yerel bir gazete. Trabzon’un en eski gazetesi diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Karadeniz Bölgesi’nin en zengin kütüphanesi"

Karadeniz Bölgesi’ndeki üniversiteler arasında en zengin kütüphaneye sahip olan Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi’nde 19 binin üzerinde basılı kitap bulunduğunu kaydeden Kavanoz, "Türk tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden olan Prof. Dr. Osman Turan, özellikle Selçuklu tarihi çalışmalarıyla literatüre önemli katkılarda bulunmuştur. Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Soğanlı köyünde 1914 yılında doğan Turan, babasını Birinci Dünya Savaşı esnasında Kafkas Cephesi’nde kaybetmiştir. Akrabalarının himayesinde eğitim hayatına başlamış ve 1935 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) öğrencisi olmuştur. Kütüphanede yaklaşık 119 binin üzerinde basılı kitap yer alıyor. Bunlar arasında Osman Turan koleksiyonundan bağışlardan çıkan en eski kitaplardır. Osman Turan koleksiyon erdi. Türkiye’yi dolaşarak kitap toplamıştır. Bu değerde kitap toplayan nadir insanlardan biri. Bunların değerleri paha biçilen türden değil" diye konuştu.