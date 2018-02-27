Bu okulda zilsiz okul projesi yürütülüyor

Öğrencilerin sorumluluk ve zaman yönetme anlayışlarını geliştireceği düşüncesiyle okulda ders zili uygulaması yıllardır kullanılmıyor.

Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi’nde öğrenciler, sınıflara, koridorlara ve bahçeye asılan ders giriş-çıkış çizelgelerine göre hareket ediyorlar. Üniversitede ders başlangıç ve bitiminde zil uygulaması olmamasının, öğrencilerin bu anlamda üniversite hayatına daha çabuk adapte olmalarının da yolunu açıyor. Çevre gürültüsüne engel olmanın yanında öğrencilerin sorumluluk sahibi, zaman yönetimi iyi bilen, öz güveni gelişmiş, otokontrol ve disiplinli bireyler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu uygulamayla öğrenciler okulda kendilerini hem psikolojik anlamda hemde üzerlerinde bir baskı hissetmeden rahat olmaları sağlanıyor. 8 yıldır okulda başarıyla uygulanan zilsiz okul projesini yürütülen öğretmen ve öğrencilere okul müdürü Zekeriya Abanozoğlu bir konuşma yaparak teşekkür etti.