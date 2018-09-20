Bu proje KTÜ İnşaat Mühendisliği'ne dünya birinciliği ödülünü getirdi

Uluslararası alanda 7 kategoride toplamda 140 projenin finallere kaldığı “Tekla Global BIM Awards 2018” yarışmasına öğrenci kategorisinden katılan KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü ekibi ‘BlackSea-TORM' büyük bir başarı göstererek birincilik ödülü aldı.

Konuyla ilgili KTÜ Rektörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada “Üniversitemiz, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık'ın danışmanlığında, Arş. Gör. Fatih Yesevi Okur ve İnş. Yük. Müh. Ebru Kalkan başkanlığında kurulan BlackSea-TORM ekibi büyük bir başarı göstererek Tekla Global BIM Awards 2018 yarışmasında, başvuru kategorisinde, Dünya birincilik ödülünü almıştır. Dünya çapında özellikle çelik sektörüne yön veren Tekla Structures programının yazılım şirketi olan Trimble firması tarafından uluslararası olarak düzenlenen ve 7 kategoride toplamda 140 projenin finallere kaldığı ‘Tekla Global BIM Awards 2018' yarışması sonuçları açıklanmıştır. BIM teknolojisi, özgünlük, yenilikçi çözümler, kompleks tasarım, projenin detaylandırılma seviyesi, parametrik modelleme, karşılaşılan problemlere karşı üretilen çözüm yöntemleri gibi birçok kriterin dikkate alındığı yarışmaya, öğrenci kategorisinden katılan Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü ekibi BlackSea-TORM büyük bir başarı göstererek birincilik ödülünü almıştır. Sıralama, konusunda uzman akademisyen ve uygulayıcı firma sahibi jüri üyelerinin oyları ile finale kalan takımlar arasında gerçekleştirilen halk oylaması sonuçlarının beraber değerlendirilmesi sonucunda oluşturulmuştur” denildi.

Öte yandan ödül töreninin ve proje sunumunun 5-7 Kasım 2018 tarihinde Amerika'nın Las Vegas eyaletinde düzenlenecek olan “Tekla Dimensions 2018” konferansında gerçekleştirileceği kaydedildi.