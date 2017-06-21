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21 Haziran 2017 15:28

Bu yılın ilk 5 aylık döneminde Doğu Karadeniz Bölgesi’ni 530 binin üzerinde turist ziyaret etti

Bu yılın 5 aylık döneminde Doğu Karadeniz Bölgesi’ne 530 bin 885 turist ziyaret ederken bunların 81 bin 685’nin yabancı turist olduğu belirtildi.

Bu yılın ilk 5 aylık döneminde Doğu Karadeniz Bölgesi’ni 530 binin üzerinde turist ziyaret etti

21 Haziran 2017 15:28


Turistlerin yoğun ilgi gösterdikleri şehrin başında Trabzon gelirken, Trabzon’a bu yılın ilk 5 aylık dönemde 296 bin 864’ü yerli 64 bin 936 yabancı olmak üzere toplam 361 bin 800 turist geldi. Yabancı turistlerin yüzde 70’lik bölümünü Arap turistler oluştururken, Arap turistler genellikle Uzungöl başta olmak üzere Çal Mağarası, Atatürk Köşkü gibi yerleri ziyaret ediyor.


Rize’ye ise bu yılın 5 aylık döneminde yaklaşık 80 bin turist gelirken, bunların 15 bin kadarını yabancı turistler oluşturuyor. Rize gelen turistler özellikle Ayder Yaylası, Fırtına Vadisi, Kaçkar Dağları ve İkizdere ve Çamlıhemşin ilçelerini ziyaret ederken, yaz döneminde bu rakamın çok daha artacağı kaydedildi.


Giresun’a ise yine 2017 yılı ilk 5 ayda 54 bin 345 turist gelirken bunların yaklaşık 3 binini yabancı turistler oluşturuyor. Giresun’a gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yeri Giresun adası olurken Arap turistlerin özellikle yayla ve mesire yerlerine ilgi gösterdikleri gözlendi.


Artvin’i 2017 yılının ilk 5 aylık döneminde 30 bin 907 yerli 3 bin 832 yabancı olmak üzere 34 bin 739 kişi ziyaret ederken, yine aynı dönemde Gümüşhane’yi 29 bin 447 yerli, bin 534 yabancı olmak üzere 30 bin 981 turist ziyaret etti. Gümüşhane’ye gelenlerin yaklaşık 11 bini Karaca Mağarası’nı ziyaret etti.




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