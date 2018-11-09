Burada oturmak cesaret ister

Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çalköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan dik yamaçlara kurulan çardaklar manzarası ile dikkat çektiği kadar yükseklik korkusu olanları da ürkütüyor.

Yaklaşık 300 metre yükseklikteki Hayri Samast Parkı içerisine kurulan çardakların havadan çekilen görüntüsü yüksekliğin boyutunu gözler önüne sererken, parka en çok ilgiyi selfi çekmek için gelen gençlerin oluşturduğu belirtiliyor.

Bölgeye Çal Mağarası'nı ziyarete gelenlerin ilgisinin olduğunu belirten Çal Mahallesi muhtarı İbrahim Aydoğan, çardaklara oturmak isteyenlerin genelde korka korka yaklaştıklarını söyledi. Aydoğan, “Buraya gelerek manzarayı seyredenler çok hoşlarına gittiklerini söylüyorlar. Gelenler önce korka korka yanaşıp tıpkı penguen gibi yürüyerek gelirken sonrasında alışıyor. Çoğu burasının çok hoşlarına gittiğini söylüyor. Yani alışana kadar alıştın mı da fazla zorluk yaşamıyorsun. Burayı daha ziyade gençler selfi çekmek için tercih ediyor. Onlarda burasını çok güzel çok harika bulduklarını söylüyorlar” dedi.

Mahalle sakinlerinden Özgür Tayar da ”Buradan aşağı bakmak gerçekten cesaret ister. Önce bakamıyorsun ancak baktığında çok güzel bir manzara görüyorsun” diye konuştu.