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15 Mayıs 2018 09:48

Burak Yılmaz ameliyat oldu

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Almanya’nın Berlin şehrinde bıçak altına yattı.

Burak Yılmaz ameliyat oldu

15 Mayıs 2018 09:48


Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, kasık problemleri nedeniyle bıçak altına yattı. Spor Toto Süper Lig’de bu sezon 25 maçta forma giyen ve attığı 23 golle takımın en golcü oyuncusu olan Bu sezon kasıklarında yaşadığı ağrılar nedeniyle 6 maçta forma giyemeyen golcü oyuncu, ligin bitimine iki hafta kala sezonu kapatmıştı.


Geçtiğimiz günlerde Almanya’ya tedavi için giden Burak Yılmaz, bu kez bıçak altına yattı. Almanya’nın Berlin şehrinde Schlosspark-Klinik’de A Milli Takım’ın ve Trabzonspor’un eski doktoru Ufuk Şentürk ve Tamer Aslan’ın ameliyatını gerçekleştireceği Burak, ameliyata girmeden önce sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.




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