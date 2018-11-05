Burak Yılmaz camianın tepkisini çekti

Trabzonspor'da Burak Yılmaz, saha içi ve saha dışı tavırlarıyla gündemden düşmüyor. Golcü oyuncunun son olarak Bursaspor maçındaki tavırları camia adına adeta bardağı taşırdı. Bordo-mavili yönetim, teknik heyetten gelecek rapor doğrultusunda toplanıp Burak Yılmaz hakkında karar verecek.

Spor Toto Süper Ligin 11. haftasında sahasında Bursaspor'u konuk eden Trabzonspor, rakibiyle 1-1 berabere kalırken, oyundan çıkarılmasına tepki gösteren Burak Yılmaz'ın davranışları bardağı taşırdı. Teknik heyet ve taraftarlara çeşitli hareketlerde bulunan 33 yaşındaki futbolcunun geleceği bordo-mavili takımda tartışılmaya başlandı.

Sıkıntılı günler geçiriyor

Geçtiğimiz sezon başında dönemin başkanı Muharrem Usta ve yönetimi tarafından Çin'in Beijing Guoan takımından 3 Milyon 500 Bin Euro ve bonuslarla birlikte Trabzonspor'a transfer edilen Burak Yılmaz, bordo-mavili takımda sıkıntılı günler geçiriyor. Saha içinde ve saha dışındaki davranışları tartışılmaya başlanan golcü oyuncu, bordo-mavili kulüpte sorun haline gelmeye başladı. Bursaspor maçının 71. dakikasında oyundan çıkarken yaptığı el-kol hareketleri ve taraftarlarla karşı sergilediği davranışlar kabul edilemez bulunurken, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın vereceği rapor doğrultusunda yönetim toplanarak oyuncunun geleceği hakkında karar verecek. Yılmaz'ın ağır cezalarla karşı karşıya kalması bekleniyor.

Trabzonspor iki kez TFF şikayet etti

Muharrem Usta'nın görevi bırakmasından sonra göreve gelen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kuruluyla golcü oyuncunun yıldızı bir türlü barışmadı. Bordo-mavili kulübün alacaklarından dolayı iki kez TFF'ye şikayet eden Burak Yılmaz, ilk şikayetini 15 Mayıs 2018'de avukatı aracılığıyla yaptı.

Transfer sezonu bitti ikinci kez şikayet etti, kaptanlığı elinden alındı

Transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan ve transferi an meselesi olan Burak Yılmaz, transfer sezonunun bitmesiyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle ikinci kez bordo-mavili kulübü şikayet etti. 800 Bin Euro alacağından dolayı Karadeniz ekibini şikayet eden başarılı forvet, meselenin parasal olmadığına vurgu yapsa da yönetimle ve camia ile ipleri iyice gerdi. Bordo-mavili kulüp, Muharrem Usta yönetiminin Burak Yılmaz ile yaptığı sözleşmenin detaylarını kamuoyu ile paylaşırken, karşılıklı demeçler sonrası oyuncunun kaptanlığı elinden alındı.

Son şikayetini geri çekmişti

Trabzonspor'un Burak Yılmaz ile yaşadığı sorunlar Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun oyuncu hakkında yaptığı olumlu açıklamalar sonrasında Burak Yılmaz'ın da özür dilemesiyle durulma noktasına gelmişti. Karşılıklı iyi niyet sonrası Yılmaz da TFF'ye yaptığı son şikayeti geri çekti. Burak, saha dışındaki davranışlarının da konuşulması ve takım içindeki bazı oyuncuları etkilediği yönündeki haberlerin kamuoyuna yansımasıyla tartışılan isim haline geldi.

Yeni yönetim sonrası istediği gibi hareket edemedi

33 yaşındaki Burak Yılmaz, Muharrem Usta'nın görevi bırakmasından sonra göreve gelen yeni yönetim döneminde beklentilerini tam anlamıyla karşılayamadı. Golcü oyuncunun bazı istekleri yönetim tarafından kabul görmedi. Ağaoğlu yönetimi, Burak Yılmaz'ın diğer profesyonel oyuncular gibi hareket etmesi istedi. Bunlara karşılık duygusal bir düşünce içine giren futbolcu ile ipler kopma noktasına geldi ve son olarak Bursaspor maçında yaptığı davranışlar ise taraftarların büyük bir tepkisini çekti.