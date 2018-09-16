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Burak Yılmaz, Trabzonspor'un Alanya kafilesinde yer almadı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 5.

haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacağı maçı için Alanya'ya gitti. Bordo-mavili takımda Burak Yılmaz, Mejad Hosseini, Abdulkadir Parmak ve Kamil Ahmet Çörekçi kafilede yer almadı.


Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamlayan Trabzonspor, Türk Hava Yollarına (THY) ait özel bir uçak ile Alanya'ya hareket etti. 21 futbolcunun yer aldığı kafilede sakatlıkları nedeniyle Mejad Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak ve Burak Yılmaz yer almadı


Bordo-mavili takımın gelişi sırasında bazı taraftarlar futbolcular ilgi gösterirken, bol bol fotoğraf çektirdiler. Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve bazı yöneticilerde kafileyle birlikte Alanya'ya gitti.


Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın kafilesinde ise şu futbolcular yer aldı:


"Onur Kıvrak, Esteban Alvarado, Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Zeki Yavru, Anthony Nwakaeme, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Mustafa Akbaş, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Caleb Ekuban, Yusuf Yazıcı, Vahid Amiri, Jose Sosa, Abdulkadir Ömür, Olcay Şahan ve Hugo Rodallega.

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