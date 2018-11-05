Burak Yılmaz'dan basın mensuplarına imalı laflar

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı E. Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da tartışılan isim Burak Yılmaz, bu kez basın mensuplarını hedef aldı. Golcü oyuncu, salona giderken antrenmanı takip eden basın mensuplarına, "Çıkmadı dimi bir şey? Bir şey olmadı. Boşuna geldiniz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cuma günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Bursaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular rejenerasyon, diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından dayanıklılık esaslı çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç oynandı. Hafif sakatlıkları bulunan Onur, Toure, Hosseini, Sosa, Onazi, Abdülkadir ve Burak antrenman öncesi saha ortasında yapılan toplantının ardından salona geçerek burada çalıştı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Yusuf Yazıcı ile Mustafa Akbaş ise takımdan ayrı özel antrenman gerçekleştirdi.

Burak Yılmaz, basın mensuplarına laf attı

Bursaspor ile oynanan maçta oyundan alınmasına tepki gösteren Burak Yılmaz, bu kez de basın mensuplarına laf attı. Antrenman öncesinde saha ortasında Ünal Karaman'ın yaptığı toplantının ardından salonda çalışmak için antrenman sahasından ayrılan Burak, basın mensuplarının yanından geçtiği sırada, "Çıkmadı dimi bir şey? Bir şey olmadı. Boşuna geldiniz" ifadelerini kullandı.