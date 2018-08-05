Burak Yılmaz’dan örnek paylaşım

Takıma bir an önce dönebilmek için yoğun bir çalışma temposu içine giren golcü oyuncu, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde bulunan binanın önünde yer alan, "İdman yaparken akmayan ter, müsabakada göz yaşı olur" paylaşımı yaparak terini sildi.

Kısa aralıklarla iki kez kasık ameliyatı geçiren Burak Yılmaz, yeni sezonda takımla birlikte yer alabilmek için yoğun bir çalışma temposu içinde çalışmalarını sürdürüyor. Takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalarını sağlık ekibiyle birlikte yapan golcü oyuncu Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yer alan bir binanın önünde bulunan, " İdman yaparken akmayan ter, müsabakada göz yaşı olur" yazısını paylaştı. Yaptığı idman sonrası yazıyı işaret ederek terini silen golcü oyuncunun örnek paylaşımı büyük bir ilgi görürken, sabırsızlığını da dile getirdi.