Büyük Anadolu Hastanesinden hastalara yakın takip

Bir otelde düzenlenen ve çok sayıda hastanın katıldığı toplantıda konuşma yapan Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen, "Hastanemiz tarafından sosyal sorumluluk bilinciyle, bilgilendirmeye yönelik yaptığımız bu konferanslarda tip 2 diyabet hastalığının bir tedavisinin olduğunu herkese anlatıyoruz. Hastalarımızla tedavi olduktan sonra periyodik bir şekilde bir araya geliyoruz, onların takibini gerçekleştiriyoruz. Bir anlamda hastanemiz de ameliyat oldu, gitti bitti diye bir şey yok. Asıl süreç ondan sonra başlıyor. Hastalarımızla her zaman aile ortamında yakından ilgileniyoruz. Bugün de burada yaptığımız etkinlikte bir araya geldik. Biz artık bir aile gibiyiz" dedi.

Tip 2 diyabet nedir?

Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Genel Cerrahi, Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Muzaffer Al da şeker hastalığı diğer bir adıyla “tip 2 diyabet” hakkında bilgiler verdi. Opr. Dr. Muzaffer Al, “Diyabetin başlıca iki tipi vardır. Tip 1 ve tip 2 diye ikiye ayrılır. Tip 2 diyabet, vücut düzgün çalışması için yeterli insülin üretmediğinde veya vücut hücreleri insüline tepki vermediğinde meydana gelir. Bu insülin direnci olarak bilinir. Tip 2 diyabet tip 1 diyabetten çok daha yaygındır. Tip 1 diyabette ise vücut hiç insülin üretmez. Türkiye’de yetişkinlerin yaklaşık yüzde 90’ında tip 2 diyabet olduğu ifade ediliyor. Tip 1 diyabet genellikle 40 yaşından önce, sıklıkla ergenlik çağında gelişirken, tip 2 diyabet ise genellikle daha ileri yaşlarda ortaya çıktığı gözlemlenmiştir” diye konuştu.

Kimler şeker ameliyatı olabilir?

Opr. Dr. Muzaffer Al şu bilgileri verdi:

“Kanda şeker (glikoz) seviyesi yükseldiğinde (örneğin yemeklerden sonra olduğu gibi) pankreastaki beta hücrelerinden insülin kana salınır. İnsülin vücutta çeşitli dokulardaki (karaciğer, kas ve yağ dokuları gibi) hücrelerde bulunan reseptör adı verilen insüline duyarlı alıcılara bağlanarak kandaki şekerin hücreler içine girmesine ve buralarda yakıt olarak kullanılıp enerji oluşmasına imkan sağlar. Vücutta insülin yokluğu ya da insülin var olduğu halde etkisiz bulunduğu durumlarda kandaki şeker hücreler içine giremez ve bu şekilde kan şekeri yüksek bir seviyeye çıkar. Ameliyatlar sadece tip 2 diyabet hastalarına uygulanmaktadır. Tip 1 diyabetle tip 2 diyabet tamamen birbirinden farklı iki hastalıktır. Tip 1 diyabette insülin üretimi hiç yoktur. Bu ameliyatları yapabilmemiz için insülin üretimi mevcut olmamalı. Tip 2 diyabette insülin üretimi vardır fakat vücut kullanamaz. Biz bu ameliyatlarla vücudun kendi ürettiği insülini kullanmasına yardımcı oluyoruz. Büyük Anadolu Hastaneleri Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi olarak Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından gelen bin 400’ün üzerindeki hastalarımızın hayatını daha kolaylaştırmak ve sağlıklarını takip etmek için bunu yapıyoruz.”

Konuşmaların ardından kahvaltı programı sohbet ortamında devam etti.