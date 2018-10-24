Büyük: “Piyasaya Nitelikli Eleman Kazandıracağız”

İş-Kur İl Müdür Yardımcısı İbrahim Büyük, Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu (ASO) ile ortaklaşa yürüttükleri Aşçı Yardımcılığı Kursu'nu ziyaret ederek işgücü piyasasına nitelikli eleman kazandıracaklarını söyledi.

Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından devam eden Aşçı Yardımcılığı kursunu ziyaret eden İş-Kur İl Müdür Yardımcısı İbrahim Büyük, “İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları işgücü piyasasına kazandırmak için Ortahisar Halk Eğitim Merkeziyle beraber ortaklaşa yürüttüğümüz ‘Aşçı yardımcısı kursu' başarılı şekilde devam etmektedir. İnşallah sonucunda yüksek oranda katılım bekliyoruz” dedi.

Trabzon'da turizmin gelişmekte olan bir sektör olduğunu kaydeden Büyük “Dolayısıyla bu sektörde ana eleman ihtiyacı en çok hissedildiği alan yiyecek içecek alanı, kat hizmeti ve ön büro hizmetidir. Yiyecek içecek hizmetiyle ilgili alandaki eksikliği fark ettik ve o alandaki eksikliği doldurabilmek için mümkün olduğu kadar, yaz sezonuna kadar birkaç kurs düzenleyerek bu alandaki eleman ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızdaki en büyük ortaklarımızdan bir tanesi İş-Kur il Müdürlüğümüzdür. İş-Kur müdürü ve yönetim ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Sektörün bu konuyla ilgili istek ve ihtiyaçlarını bize bildirmeleri durumunda onların aradığı niteliklere uygun eleman yetiştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.