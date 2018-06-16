Büyükşehir Belediyesinde Trabzon birlikteliği yaşandı

Yoğun katılımın yaşandığı bayramlaşma töreninde Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu, Adnan Günnar, Salih Cora, AK Parti Trabzon milletvekili adayları Bahar Ayvazoğlu ve Selçuk Çebi, Trabzon eski milletvekilleri Asım Akyan ve Süleyman Latif Yunusoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon eski Belediye Başkanı Hasan Melek, Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, siyasi partiler, ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri, kamu kurumları ve STK’ların temsilcileri, askeri ve mülki erkân ile iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim hazır bulundu. Trabzon halkının yoğun katılım sağladığı bayramlaşma töreni izdihama varan kalabalıkla gerçekleşti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu bayramlaşma törenine katılım gösteren herkese teşekkür etti. Gümrükçüoğlu, “Milletvekillerimiz, siyasi partilerimizin temsilcileri ve halkımızın katılımı ile tam bir Trabzon birlikteliği yaşadık. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum” dedi.