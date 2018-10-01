Büyükşehir tiyatrosu yetenekleri arıyor

Geçtiğimiz sezon “Garmagaruşuk” isimli oyunla takdir toplayan tiyatro ekibine bu yıl yeni isimler de katılacak.

Tiyatro yeteneği olan ve bu alanda seçkin projelerde yer almak isteyen tiyatro severlere kapılarını açan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezon için “Gönüllü Oyuncu Seçmeleri” düzenliyor. 5 Ekim 2018 tarihine kadar şahsen yapılacak başvuruları değerlendirmeye alacak olan tiyatro yönetimi 9-10 Ekim tarihlerinde ise seçmeleri gerçekleştirip yeni ekip üyelerini belirleyecek. Seçimlere katılmak isteyen tiyatro gönüllülerinin 5 Ekim 2018 tarihine kadar Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde bulunan sekretaryaya başvuruda bulunmaları gerektiği bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Akkaya yeni tiyatro sezonunda güzel projelere imza atacaklarını belirterek, “Başarılarla dolu bir sezonun ardından dinlenme sürecimizi bitirerek yeni sezon için çalışmalarımızı başlattık. Ekibimize yeni heyecanlar katacak yeni arkadaşlarla birlikte bu sezon da büyük projelere imza atacağız. Yeni ekip arkadaşlarımızı tamamen yeteneklerinin değerlendirileceği adil bir seçmeden sonra belirleyeceğiz. Tiyatro konusunda yetenekli olan ve bu yeteneklerini göstermek için fırsat bekleyen tüm tiyatro gönüllülerini seçmelerimize katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.