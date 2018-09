‘Çakıl’dan kaçış yok

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesi Nefsipulathane Mahallesi ve Yenimahalle’de yapılan istihbari çalışmalar neticesinde "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı" değerlendirilen iki şüpheli şahıs tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından jandarma narkotik köpeği ‘Çakıl’ın da katılımı ile şüpheliler M.E (37) ve O.T.’nin (37) ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 4 bin 985 adet extasy uyuşturucu ve uyarıcı hap, 30 gram esrar maddesi, 1 adet 9 mm çapında tabanca, bir 7.65 mm çapında tabanca ve bu tabancaları ait (2) adet şarjör ile 3 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği ile birlikte suç geliri olduğu değerlendirilen 50 Euro ve bin 550 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili M.E. ile eşi M.E. ve O.A isimli kadın gözaltına alınırken, firari şüpheli O.T.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.