Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 13:20

Calep Ekuban Trabzonspor’un 129. yabancısı oldu

Trabzonspor’un yeni transferi Calep Ekuban, Trabzonspor’un 129.

Calep Ekuban Trabzonspor’un 129. yabancısı oldu

29 Ağustos 2018 13:20

yabancı oyuncusu oldu.


Bordo-mavili kulüp 51 yıllık tarihinde 129 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi. 1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini yapan bordo-mavili ekip, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı transferini ise 1985-1986 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh’a imza attırarak gerçekleştirmişti.


Calep Ekuban, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin de beşinci yabancı transferi oldu. Bordo-mavili yönetim daha önce Vahid Amir, Majid Hossein, Zargo Toure, Anthony Nwakaeme’yi transfer etmişti.



Brezilyalılar ilk sırada


Trabzonspor’da top koşturan yabancı futbolcular arasında Brezilyalıların fazlalığı dikkat çekiyor. Güney Amerika ülkesinden bugüne kadar tam 12 futbolcuyla sözleşme imzalayan Karadeniz temsilcisi, Belçika, Polonya ve Slovakya’dan 7’şer, Yugoslavya, Gürcistan ve Gana’dan 6’şar oyuncuyu renklerine bağlamıştı. Trabzonspor, Nijerya’dan 5, Ukrayna, Arjantin ve Çek Cumhuriyetin’den 4’er, Hırvatistan, Makedonya, Gine, Kamerun, Almanya, Senegal, Kolombiya’dan 3’er, Romanya, Bulgaristan, Fransa, Sırbistan, Mısır, Fildişi Sahili, Cezayir, Portekiz, Hollanda, Güney Kore ve İran’dan 2’şer, Danimarka, Azerbaycan, İngiltere, Norveç, Peru, Arnavutluk, Avustralya, Belarus, Rusya, İsveç, Namibya, Burundi, Avusturya, Paraguay, Mali, Yunanistan, Kosta Rika ve Togo’dan 1’er futbolcu transfer etti.



Trabzonspor’da yabancı sayısı 13 oldu


Trabzonspor, Calep Ekuban transferiyle takımdaki yabancı sayısını 13’e çıkardı. Arjantin’den Sosa ve Ibanez, Kolombiya’dan Rodallega, Kosta Rika’dan Esteban, Senegal’den Zargo Toure, Nijerya’dan Onazi ve Anthony Nwakaeme, Portekiz’den Pereira, Slovakya’dan Kucka, Çekya’dan Novak, İran’dan Vahid Amiri ve Hosseini bordo-mavili takımın bünyesinde yer alan yabancı isimler oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç