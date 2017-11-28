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28 Kasım 2017 13:49

Çalımbay, rotasyona gidiyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çalımbay, rotasyona gidiyor

28 Kasım 2017 13:49

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kupa maçı öncesi kadroda rotasyona gidecek.


Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda 30 Kasım Perşembe günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı çalışmayla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Volkan, Uğur ve Sosa katılmadı. Antrenman sırasında belinde ağrı hisseden Yusuf Yazıcı da idmanı yarıda bıraktı. Bordo-mavililer koşunun ardından dar alanda pas çalışması yaparken, antrenman taktik çalışmayla son buldu.



Çalımbay rotasyona gidecek


Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçta, ligde daha az forma şansı verdiği oyuncuları oynatmayı planlıyor. Kupa maçında rotasyona gidecek olan deneyimli teknik adam kalede Esteban’a şans verecek. Savunmada ise Sivasspor maçında Uğur Demirok’un sakatlanmasının ardından oyuna giren ve performansından memnun kalınan Hubocan’ı, Mustafa Akbaş ile birlikte oynatmayı planlayan Çalımbay’ın, savunmanın sağında Kamil Ahmet Çörekçi ve solunda ise Mas’a görev vermesi bekleniyor. Orta sahada ise Okay, Kucka ve Batuhan’a şans vermeyi planlayan Rıza Çalımbay, Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza alan Olcay’a Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında görev vermesi bekleniyor. Bongonda ve Rodallega’nın da Çalımbay’ın şans vereceği diğer isimler olması bekleniyor.



Yolculuk yarın


Trabzonspor, 30 Kasım Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için yarın saat 13.30’da Erzurum’a hareket edecek. Bordo-mavililer yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştireceği antrenman sonrası özel bir uçuk ile Erzurum’a giderek maç saatini beklemeye başlayacak.




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