Çalışma odasını müzeye çevirdi

Üniversitedeki odasını adeta müze haline getiren Ayhan, eski eserlere karşı ayrı bir sevgisi olduğunu belirterek odasını görmeye gelenlerin önce şaşırdığını eserleri inceledikten sonra tekrar gelmek istediklerini söylüyor.

Biriktirdiği eserleri paraya dönüştürmeyi hiç düşünmediğini eserlerin aralarında 200-250 yıllık tarihi eşyaların bulunduğunu kaydeden Ayhan, “Yaklaşık 50 yıldan beri eski eserleri biriktiriyorum. Hobilerimin arasında eski kitapları biriktirmekte var, zaten devamlı yazıp çiziyorum. Odamdaki eski eserler arasında 1791 yılına ait tabakların yanı sıra o dönemlerden kalan güğümler, kılıçlar, palalar gibi eserlerin yanı sıra 110 yıllık saatler, eski plaklar, eski telefonlar, yine eskilerden kalma süs eşyalarının yanı sıra çok sayıda hediyelik eşyada yer alıyor. Bunların hepsi çok kıymetli eserler. Osmanlı döneminde kalan sahanların kenarlarında yine o döneme ait yazılar bulunurken, odamı görenlerden çok güzel tepkiler alıyorum. Bazıları önce şaşırıp daha sonra tarihi eserleri incelerken gerek üniversite içerisinden gerekse dışarıdan gelen dostların burayı görmek için tekrar geliyor. Burasını müze gibi görüyorlar. Bu eserlerimi maddiyata dönüştürmeyi hiç düşünmedim. Bunların hepsi çok kıymetli eserler. Aralarında paha biçilemez çok değerli eserler var. Değer konusunda uzmanların inceleyerek tespitini yapması lazım. Burası benim müzem sayılır” dedi.