Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 09:26

Çalışma odasını müzeye çevirdi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) personeli ve araştırmacı yazar Rahman Ayhan, yaklaşık 50 yıldır topladığı tarihi eserleri çalışma odasında sergiliyor.

Çalışma odasını müzeye çevirdi

07 Temmuz 2018 09:26

Üniversitedeki odasını adeta müze haline getiren Ayhan, eski eserlere karşı ayrı bir sevgisi olduğunu belirterek odasını görmeye gelenlerin önce şaşırdığını eserleri inceledikten sonra tekrar gelmek istediklerini söylüyor.


Biriktirdiği eserleri paraya dönüştürmeyi hiç düşünmediğini eserlerin aralarında 200-250 yıllık tarihi eşyaların bulunduğunu kaydeden Ayhan, “Yaklaşık 50 yıldan beri eski eserleri biriktiriyorum. Hobilerimin arasında eski kitapları biriktirmekte var, zaten devamlı yazıp çiziyorum. Odamdaki eski eserler arasında 1791 yılına ait tabakların yanı sıra o dönemlerden kalan güğümler, kılıçlar, palalar gibi eserlerin yanı sıra 110 yıllık saatler, eski plaklar, eski telefonlar, yine eskilerden kalma süs eşyalarının yanı sıra çok sayıda hediyelik eşyada yer alıyor. Bunların hepsi çok kıymetli eserler. Osmanlı döneminde kalan sahanların kenarlarında yine o döneme ait yazılar bulunurken, odamı görenlerden çok güzel tepkiler alıyorum. Bazıları önce şaşırıp daha sonra tarihi eserleri incelerken gerek üniversite içerisinden gerekse dışarıdan gelen dostların burayı görmek için tekrar geliyor. Burasını müze gibi görüyorlar. Bu eserlerimi maddiyata dönüştürmeyi hiç düşünmedim. Bunların hepsi çok kıymetli eserler. Aralarında paha biçilemez çok değerli eserler var. Değer konusunda uzmanların inceleyerek tespitini yapması lazım. Burası benim müzem sayılır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
26
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç