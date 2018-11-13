Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesinde çatıdan dengesini kaybederek düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Esiroğlu mahallesi Durali mevkiinde Yusuf Adıgüzel (55) adlı kişi evinin çatısında tamirat yaptığı sırada bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Adıgüzel'in cenazesi otopsi için Adlı Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.