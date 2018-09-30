Çavga: "Otel, restoran ve acente açma ile turizmci olunmuyor"

Turizm İşletmeleri ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Murat Çavga, turizm gelirlerini korumak için nitelikli turist sayısının korunması gerektiğini belirterek, "Nitelikli turist için nitelikli turizmci adı altında geliştireceğimiz projeyi bölgemiz başta olmak üzere turizmin gelişmekte olduğu tüm turizm alanlarında hayata geçirmemiz gerekmektedir" dedi.

Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının her geçen yıla oranla artış gösterdiğini belirten Turizm İşletmeleri ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Murat Çavga, turistlerin kişi başı harcamalarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Ziyaret eden kişi sayısından ziyade, gelen turistlerin kişi başı harcamalarına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında maalesef turist sayımız ile turizm gelirlerimiz aynı oranda artış göstermiyor" dedi.

"Kişi başı turist harcaması 850 dolar bandında kalsa idi 2017 yılında ülke ekonomimize turizmden giren para 26 milyon 200 bin dolar değil 32 milyon 800 bin dolar olacaktı" diyen Çavga, "Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, 2003 yılında ülkemize 16 milyon 302 bin kişi gelmiş ve kişi başı 850 dolar harcayarak ülke ekonomimize 13 milyon 854 dolar bırakmış. 2017 yılına baktığımızda ise turist sayısı 38 milyon 600 bin kişi olurken turistlerin kişi başı harcaması 680 dolarda kalarak ülke ekonomimize 26 milyon 200 bin dolar bırakmış. Kişi başı turist harcaması 850 dolar bandında kalsa idi 2017 yılında ülke ekonomimize turizmden giren para 26 milyon 200 bin dolar değil 32 milyon 800 bin dolar olacaktı. Kişi başı harcamalardaki düşüş ilk bakıldığında kur farkı gibi dursa da irdelendiğinde turist niteliğinin değişmesi, piyasalardaki fazla arzın sebep olduğu rekabetten dolayı düşen fiyatlar bu gelirlerin azalmasının en büyük sebepleri arasındadır. Ülkemiz açısından büyük öneme haiz turizm gelirlerimizi muhafaza edebilmemiz için nitelikli turist sayımızı korumamız gerekmektedir. Bunun için nitelikli turist için nitelikli turizmci adı altında geliştireceğimiz projeyi bölgemiz başta olmak üzere turizmin gelişmekte olduğu tüm turizm alanlarında hayata geçirmemiz gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"Üniversiteler elini taşın altına koymalı"

Artık turizmde uzmanlaşma vaktinin geldiğini söyleyen Çavga, "Turizm; işletme, ekonomi, tarih, coğrafya, sosyoloji ve arkeoloji başta olmak üzere birçok bilim dalı ile ilişkili bir sektördür. Bu bağlamda bölge turizmimizin gelişiminin sağlıklı temellere dayanması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve nitelikli turist sayısının artması adına Doğu Karadeniz Bölgesindeki üniversitelerimizin sorumluluklarını yerine getirip bu bilim dalları ile ilgili bilgi birikimlerini turizmcilere ve şehrin yöneticilerine aktarmalıdırlar. Düzenleyecekleri kongre sempozyum panel gibi etkinliklerin yanı sıra turizm işletmecilerine birebir dokunmaları gerekmektedir. Gerek üniversitelerin ticari işletmeler ile arasındaki iletişimin güçlenmesi gerek üniversitelerin bulundukları şehir adına sorumluluklarını yerine getirmeleri ve gerekse nitelikli turizmcilerin sayılarının artması için bu çalışmalar çeşitlendirilmelidir. Nitelikli turiste ancak nitelikli turizmci ulaşır. Otel restoran açma ile acente kurma ile turizmci olunmuyor, hele de nitelikli turizmci hiç olunmuyor. Turizm otelcilik mezunu olmak da tek başına yeterli değil. Artık turizmde uzmanlaşma vakti gelmiştir. Her turizmci kendi işletmesinin portföyünü oluşturmak zorundadır. Aksi takdirde pastayı bölüp yok olmaktan öteye gidemeyiz. Bulunduğumuz süreç içinde çalışıp mücadele ederek ülkeye kazandıracağımız her dolar, hem ülkemizin hem kendi işletmemizin hem de geleceğimizin teminatı olacaktır. Önümüzdeki ekonomik süreci aşma yolunda biz turizm işletmecilerine çok iş düşüyor" ifadelerini kullandı.