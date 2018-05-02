Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 10:29

Çebi’den tam gün mesai

AK Parti Trabzon Milletvekili aday adayı Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Selçuk Çebi iki günde Trabzon’un 18 ilçe teşkilatını tek tek dolaştı.

Çebi’den tam gün mesai

02 Mayıs 2018 10:29


Çebi, program kapsamında Akçaabat, Vakfıkebir, Tonya, Düzköy, Şalpazarı, Çarşıbaşı, Beşikdüzü ve Ortahisar ilçe teşkilatlarını ziyaret ederken, kendisini anlatan kısa konuşmalar yaptı. Gençlerin kendisine yakın ilgi göstermesinden dolayı memnun olan Çebi, ”Her gittiğimiz ilçe teşkilatımızın yakın ilgisi bizi son derece memnun etti. Gençlerin sıcak ve yakın alakası hizmet performansımızı kat kat artırıyor” dedi.


Zamanın kısa olması nedeni ile gündüz ve gece ayırımı yapmadan çalıştıklarını ifade eden AK Parti Trabzon Milletvekili aday adayı Çebi ”Çok kısa bir zamanımız var. Her kesimin elini sıkmak, samimi duygularımızı anlatarak gözümüzle, elimizle hissettirmek istiyorum. Özellikle teşkilatlarımıza gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Güzel gönüllerini bize açıyorlar” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
21
°
C
Sisli
  • Perşembe
    Sisli
    21°C
  • Cuma
    Sisli
    20°C
  • Cumartesi
    Sisli
    20°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç