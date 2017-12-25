Cemil Pehlevan tekrar Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı

İki listenin yarıştığı genel kuruluda mevcut başkan Cemil Pehlevan oyların büyük bir kısımını alarak tekrar başkan seçildi. Genel kurula 580 üyeden 373’i katılarak oy kullanılırken, mevcut başkan Cemil Pehlevan 276, rakibi Fatih Ateş’e ise 93 oy çıktı.

Başkan Pehlevan, yeni başarılara imza atmak için bugünden itibaren çalışmalara başlayacaklarını ifade ederek seçime katılan tüm üyelere teşekkür etti.

Pehlevan birlik ve beraberlik içinde çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, “Yönetim kululu üyelerimizle birlikte çalışmalarımıza kaldığımız yerden deva edeceğiz. Genel kurula katılan herkese teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik içinde bayrağı daha yukarı taşıyacağız” dedi.

Başkan Pehlevan’ın yönetiminde Avni Aydın, Sedat Saral, Coşkun Kuturoğlu, Sevilay Sarıyılmaz, Ömer Bahar ve Koray Özşeker bulunuyor.