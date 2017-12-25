Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 11:09

Cemil Pehlevan tekrar Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı

Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi olağan genel kurulu yapıldı.

Cemil Pehlevan tekrar Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı

25 Aralık 2017 11:09


İki listenin yarıştığı genel kuruluda mevcut başkan Cemil Pehlevan oyların büyük bir kısımını alarak tekrar başkan seçildi. Genel kurula 580 üyeden 373’i katılarak oy kullanılırken, mevcut başkan Cemil Pehlevan 276, rakibi Fatih Ateş’e ise 93 oy çıktı.


Başkan Pehlevan, yeni başarılara imza atmak için bugünden itibaren çalışmalara başlayacaklarını ifade ederek seçime katılan tüm üyelere teşekkür etti.


Pehlevan birlik ve beraberlik içinde çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, “Yönetim kululu üyelerimizle birlikte çalışmalarımıza kaldığımız yerden deva edeceğiz. Genel kurula katılan herkese teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik içinde bayrağı daha yukarı taşıyacağız” dedi.


Başkan Pehlevan’ın yönetiminde Avni Aydın, Sedat Saral, Coşkun Kuturoğlu, Sevilay Sarıyılmaz, Ömer Bahar ve Koray Özşeker bulunuyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
13
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç