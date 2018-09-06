Çerçesov: "Az hata yapan taraf kazanacak"

Çerçesov ayrıca, Türkiye ile oynamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, A Milli Takım ile yarın oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakası öncesi maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Rusya Milli Takımı futbolcusu Yuri Gazinsky de yer aldı.

Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Türkiye’de olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Onlarla birlikte maç yapmak güzel bir şey. Zaten Türkiye’yi yakından tanıyoruz ve takip ediyoruz. Dünya Kupası çok güzel bir organizasyon oldu. Şimdi yeni bir organizasyon başlıyor. Türkiye çok iyi bir takım. Stadyumun dolacağını düşünüyorum. Onlar da ellerinden geleni yapacak. Hata yapanın kaybedeceği bir maç olacak. Türkiye çok iyi bir takım ve yarın neler olacağını bekleyip göreceğiz" dedi.

"İyi sonuçlar almak için uğraşacağız"

Teknik Direktör Stanislav Çerçesov, yeni bir turnuvanın başladığını vurgulayarak, "Yeni bir şampiyonadan çıktık. Bizim için önemli olan Rus milli bayrağını daha yukarılara çıkarmak. O onuru halka yaşatmak ve bunun için de yeni bir turnuvaya başlıyoruz. Bu turnuvada iyi dereceler almak için uğraşacağız" ifadelerini kullandı.

"Lucescu’ya büyük bir saygı duyuyorum"

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’ya büyük bir saygı duyduğunu söyleyen Stanislav Çerçesov, "Bizim rakibimizden öğreneceğimiz çok şey olacak. Onların da bizden öğreneceği çok şeyler olacak. Ben Lucescu’ya büyük bir saygı duyuyorum. Aslında yarın az hata yapanın kazanacağı bir maç olacak. Biz az hata yapan tarafta olmak istiyoruz" dedi.

Takımda yeniden yapılanmaya gittiklerini belirten Çerçesov, futbolcuların bu takım içinde yer alıp almayacaklarına bu turnuvalarla karar vereceklerini söyledi.

Yuri Gazinsky: "Daha yukarı çıkmak için Türkiye maçı başlangıç olacak"

Rusya Milli Takım oyuncusu Yuri Gazinsky ise takım arkadaşlarıyla birlikte aldıkları güzel sonuçlar neticesinde buralara geldiklerini vurguladı. Gazinsky, "Daha yukarı çıkmak için Türkiye maçı bir başlangıç olacak. Daha yukarılara çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Yarın kontrollü bir maç olacak. Hatayı az yapan takımın sahada iyi sonuç alacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.