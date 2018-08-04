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04 Ağustos 2018 13:04

“Ceza yeme ekmek ye”

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde düzenlenen 6.

“Ceza yeme ekmek ye”

04 Ağustos 2018 13:04

Vakfıkebir Ekmek Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında festival komitesi polis kontrol noktasında yaptığı uygulama ile seyir halindeki araçlar durdurularak Vakfıkebir Ekmeği ikram edildi.


AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Kaymakam Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Balta ile festival komitesi üyeleri Giresun Trabzon yolu üzerindeki Vakfıkebir polis kontrol noktasında seyir halindeki tüm araçlara elleriyle dilimlenmiş ekmek ikram ederek festivale davet ettiler.


Milletvekili Muhammet Balta, Kaymakam Mesut Yakuta ve Belediye Başkanı Muhammet Balta, yolculara elleriyle ekmek ederken ekmeğin tarihçesini anlattılar. “Ceza Yeme Ekmek Ye” sloganıyla karşılanan yolcuların birçoğu böyle bir ekmeği ilk kez tattıklarını belirterek komite üyelerine teşekkür ettiler.


Festivalin birinci günü öğleden sonraki etkinliklerde resim sergisi, polis kontrol noktasında ekmek sunumu, dünya satranç soru çözme dünya ikincisi Ramil Javadov’un maç gösterisi, bisiklet yarışması, çocuk etkinlikleri, uluslararası Türk dünyası dans topluluğu gösterisinin ardından akşam konserlerinde ise Sultan Bekçi, Yasemin Yıldız ve Zeynep Başkan sahne aldılar.


Ayrıca festivalde Vakfıkebir Ekmeğinin coğrafi işaret belgesi takdim töreni ve sponsorlara plaket töreni yapıldı.




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