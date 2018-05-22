CHP’li milletvekili adayı sırasını beğenmedi, istifa etti

sıradan aday gösterilen Ferda Kudunoğlu istifa etti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden 24 Haziran seçimleri için aday adayı olan Ferda Kudunoğlu, partisi tarafından 4. sıradan aday gösterildi. Listedeki sıralamayı beğenmeyen Kudunoğlu, adaylıktan çekildi. Partisinden de istifa eden Kudunoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın kamuoyuna çok sevdiğim inanç ve imanla Atatürk’ün askeri olarak hizmet ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi 4. sıra adaylığından çekiliyor ve Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.