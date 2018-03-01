Cidde Fuarı’nda Doğu Karadeniz’e yoğun ilgi

Uluslararası Cidde Seyahat ve Turizm Fuarı’nda Doğu Karadeniz Bölgesi’nin tanıtım stantları büyük ilgi gördü.

Fuarın açılış töreninde, Suudi Arabistanlı Prens Abdülaziz bin Faysal bin Abdülmecid’in yanı sıra Türkiye’nin Cidde Başkonsolosu Akif Menevşe, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile diğer birçok yetkili hazır bulundu.

Prens Abdülmecid, dünyanın 30 ülkesinden gerçekleşen katılım sonucu bu etkinliğin önemini daha da fark ettiklerini dile getirerek 8. Uluslararası Cidde Seyahat ve Turizm Fuarı’nın ülkesinin yeni vizyonu doğrultusundaki dönüşüm sürecinin başlangıç noktası sayıldığına vurgu yaptı.

Katıldıkları fuarı değerlendiren DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ise, “Suudi Arabistan’ın en önemli turizm fuarı olan bu etkinlikte Suudi Arabistan halkı nezdinde Doğu Karadeniz’in artık bir ana turizm destinasyonu olarak yer edindiği algısının tam olarak oluştuğunu görmek bizi mutlu etti. Ancak biz, Bölgemizin, Körfez turizm pazarındaki şu anki konumunu sadece bir başlangıç olarak görüyoruz ve gidilecek daha çok yolumuz olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Trabzon Kültür Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu da, “Yoğun ilgi gören stantlarımızda acente ve otellerimiz 2018 yılı turizm sezonu için bağlantılarını gerçekleştirdi, rezervasyon yaptı. Trabzon turizmi açısından bu yılın daha verimli geçeceğini Cidde Fuarı’nda tescilledik. Emeği geçen tüm turizm bileşenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.