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03 Eylül 2018 23:17

Cinnet getiren şahıs silahla kayınvalidesini öldürdü, dini nikahlı eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

Trabzon’un Maçka ilçesinde cinnet getiren bir kişi kayınvalidesini silahla vurarak öldürürken, dini nikahlı eşini ve 2 üvey oğlunu ise ağır yaralayarak kayıplara karıştı.

Cinnet getiren şahıs silahla kayınvalidesini öldürdü, dini nikahlı eşi ve iki üvey oğlunu ağır yaraladı

03 Eylül 2018 23:17


Alınan bilgiye göre, Turan Ç. isimli şahıs, bugün akşam saatlerinde dini nikahlı eşinin annesinin Maçka ilçesi Yenicami mahallesindeki evine geldi. Turan Ç., burada kayınvalidesi ve eşi ile tartışırken, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yanında getirdiği tabanca ile önce kayınvalidesini başından silahla vurarak ağır yaralarken, ardından eşi ve iki üvey oğlunu silahla vurarak kaçtı. Yaralı şahıslar KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne tedavi altına alınırken, kayınvalidesi burada hayatını kaybederken, 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.


Öte yandan olay sonrası kaçan Turan Ç.’nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.




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