Çocuklar doyasıya eğlendiler

’si düzenlenen Çocuk Oyunları Şenliği’nde ilkokul öğrencileri eskiden mahalle aralarında oynanan ve artık unutulmaya yüz tutan oyunları oynayıp doyasıya eğlendiler.

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde düzenlenen şenlikte konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk “Bir yıl boyunca ders çalışıp sınavlara girerek yorulan öğrencilerimizi, unutulmaya yüz tutan oyunlarımızla buluşturduk. Çocuklarımız hem eğlendi hem yarıştı hem de yılın stresini, yorgunluğunu üzerlerinden attı. Geleneksel olarak düzenlediğimiz bu şenliklere katılımın her geçen yıl daha da büyümesi sevindirici” dedi.

Açılış konuşmasından sonra başlayan etkinlikte daha önce il ve ilçelerde yapılan müsabakalarda ilk sırayı alan 36 okuldan bin 780 öğrenci katıldı. Öğrenciler hem eğlenip hem de yarıştığı şenlikte birinci sınıf öğrencileri yağ satarım bal satarım, ikinci sınıf öğrencileri mendil kapmaca, üçüncü sınıf öğrencileri puanlı hedef oyunu, dördüncü sınıf öğrencileri de kaleli yakan top atma yarışlarında ter döktü.

Son derece zevkli ve çekişmeli geçen yarışların ardından bütün çocuklara başarı belgesi verildi.