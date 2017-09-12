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12 Eylül 2017 13:16

Çocuklar Forum Trabzon’da Rafadan Tayfa ile hem eğlendi hem öğrendi

Sağlık Bakanlığı tarafından çocuklarda ’Sağlıklı Yaşam Bilincinin’ artırılması amacı ile organize edilen "Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa" müzikal gösterimi, 9-10 Eylül 2017 tarihlerinde Forum Trabzon’da gerçekleştirildi.

Çocuklar Forum Trabzon’da Rafadan Tayfa ile hem eğlendi hem öğrendi

12 Eylül 2017 13:16


Düzenlediği etkinliklerle yalnızca Trabzon’un değil, çevre illerinde çekim merkezi haline gelen Forum Trabzon, bu kez Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin en çok izlenen çizgi filminin karakterlerine ev sahipliği yaptı. Aileleri ile Forum Trabzon’u ziyaret eden çocuklar, “Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa” müzikal gösterimini ücretsiz olarak izleme imkanı buldu. Trabzonluların yoğun ilgi gösterdiği, “Toplumda sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulması ve çocukları sağlıklı yaşama özendirme” temalı etkinlikte yedi maskot karakter çocuklara keyifli anlar yaşattı.




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