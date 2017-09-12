Çocuklar Forum Trabzon’da Rafadan Tayfa ile hem eğlendi hem öğrendi

Düzenlediği etkinliklerle yalnızca Trabzon’un değil, çevre illerinde çekim merkezi haline gelen Forum Trabzon, bu kez Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Türkiye’nin en çok izlenen çizgi filminin karakterlerine ev sahipliği yaptı. Aileleri ile Forum Trabzon’u ziyaret eden çocuklar, “Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa” müzikal gösterimini ücretsiz olarak izleme imkanı buldu. Trabzonluların yoğun ilgi gösterdiği, “Toplumda sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulması ve çocukları sağlıklı yaşama özendirme” temalı etkinlikte yedi maskot karakter çocuklara keyifli anlar yaşattı.