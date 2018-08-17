Çocuklar ‘kırmızı düdükle’ hayat kurtaracak

Kurban Bayramı’nda meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla 81 ilde başlatılan ’Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi Trabzon’da uygulandı. Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve Trabzon İl Jandarma Komutanı Halil Şen, Yomra ilçesindeki kontrol noktasında trafik polisleri ve jandarma ekipleri ile birlikte ‘Hatalı sürücüye kırmızı düdük’ uygulamasını gerçekleştirdi. Uygulamada çocuklu ailelerin bulunduğu araçlar durdurulurken, araç içerisinde bulunan ailelere proje hakkında bilgiler verildi. Araçta bulunan çocuklara ekipler tarafından kırmızı düdük, tişört, şapka ve trafik polis kartı verilirken, çocukların sürücülerin kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalması istendi.

Trabzon genelinde Kurban Bayramı öncesi trafik uygulamalarının yoğun bir şekilde yapıldığını belirten Trabzon Valisi Yücel Yavuz, “Türkiye genelinde bayram tatili 9 güne çıktı. Hem yaz dönemi hem de bayram tatilinin uzaması nedeniyle ülkemiz genelinde yoğun bir trafik oluştu. Tabii ki trafik güvenliği her şeyden önde geliyor. Bu nedenle İçişleri Bakanımızın talimatıyla bu sene değişik bir projeye imza atıyoruz. Hatalı bir uygulamayı gördüğü zaman çocuklarımız bunu uyarmasına yönelik olarak kırmızı düdük çalacak. Çocuklarımız arkada emniyetli bir şekilde otururken bu hatayı gördüklerinde kendilerine verilecek olan hem trafik polisi kimlik kartı hem tişörtü hem de kırmızı düdükle birlikte çalmak suretiyle bunu uyaracak. Bu anlamlı bir proje. Çocuklarımızın hem bu projeye duyarlılığını arttırmak hem eğitilmesini sağlamak hem de farkındalık oluşturmak anlamında çok güzel bir proje” dedi.

Sürücülerin dikkatli olması gerektiğine vurgu yapan Vali Yavuz, “Tatilin başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde olduğu gibi biz de Emniyet Müdürümüz ve Alay Komutanımız ile birlikte uygulama noktalarında hem de seyir halinde bu projeyi tanıtarak bayramlarını tebrik ediyoruz. Vatandaşlarımızın bilinçlenmesi anlamında dikkatlerinin yoğunlaşması anlamında bu kontrollerimizi yapıyoruz. Kurallar belli yorgun yola çıkmamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.