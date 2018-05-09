Çocuklar sinema ile buluştu

Trabzon Lara Sineması’nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çocuklar Avrupa yapımı Animasyon filmi izlediler. Daha sonra etkinliğe katılan çocuklara Trabzon Atatürk Köşkü gezdirildi.

Etkinlik kapsamında köylerden Trabzon’a gelen çocuklar, palyaço tarafından sinemada karşılandı. Burada çocukların yüzlerini çeşitli figürlerle boyayan palyaço ile çocuklar bir süre oynadıktan sonra sinema salonuna geçerek filmi izlerken köylerden gelen birçok çocuk ilk kez sinemema salonu ile tanıştı. İlk defa sinema salonuna gelen çocuklar hayatlarının en güzel anını yaşadıklarını dile getirdiler. Filmin ardından TTSO AB Bilgi Merkezi tarafından çocuklara çeşitli armağanlar sunuldu. TTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz burada çocuklara 9 Mayıs Avrupa Günü’nün anlamı hakkında bilgi verdi.

Öte yandan ilk kez şehir merkezine gelen köy İlköğretim Okulları’ndaki öğrenciler Trabzon Atatürk Köşkü’ne götürülerek Trabzon’un tarihi hakkında orada kendilerine sunum yapıldı.