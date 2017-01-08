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08 Ocak 2017 10:04

Çocuklarda göz kayması tedavisinde erken teşhis önemli

Çocuklarda göz kayması tedavisinde erken teşhis önemli

08 Ocak 2017 10:04

Çocuklarda göz kayması tedavisinde erken teşhisin önemli olduğunu belirten Medical Park Trabzon Yıldızlı Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Fatih Demirbaş, şaşılığın değişik sebeplerle her yaşta gelişebileceğini söyledi.
Çocuklarda göz kayması tedavisi hakkında bilgi veren Demirbaş, “Şaşılık değişik sebeplerle her yaşta gelişebilir. Erişkin insanlar için şaşılık kozmetik sorunların yanında iki gözü birlikte dengeli (binoküler görme) kullanamama sonucu çift görme yapabilir. Ancak doğuştan mevcut veya sonradan gelişen çocukluk çağı şaşılıklarının farklı ve önemli bir yönü daha vardır. Bir ve bazen her iki gözü aktif ve beraber kullanamama sonucu, göz sinir hücrelerinin gelişimini bozarak, kalıcı görme eksikliklerine (ambliyopi) neden olabilir. Düzeltilebilir şaşılıkları her yaşta düzeltme şansınız olsa da bebeklik ve çocukluk çağı şaşılıklarında mümkün olduğunca erken yaşta saptanması, tedavi edilmesi, estetik ve psiko sosyal yararlarından çok binoküler görme gelişimi açısından büyük önem taşır” dedi.

"Şaşılık gelişiminin birçok nedeni olabilir"
"Şaşılık gelişiminin birçok nedeni olabilir" diyen Demirbaş, "Hamilelikte yaşanabilecek sorunlar, doğum sırasında oluşan sorunlar, geçirilen hastalıklara ikincil, genetik faktörler, travmatik sebepler olabilir. Bazı kaymalar ve özellikle 6 aydan sonra, kısmen gözlük ihtiyacına bağlı olarak oluşanlar gözlükle düzeliyorsa tedavi; gözlük ve gerekli görülürse ambliyopi (tembellik) engellenmesi için kapama tedavilerini içerir. Ancak gözlük ihtiyacı olmadığı tespit edilen veya kısmen gözlükle düzelse de kısmen düzelmeyen miks şaşılık olgularında cerrahi tedavi gereklidir. Cerrahi zamanı şaşılığın tipine ve derecesine göre değişmekle birlikte, erken tedaviler görme gelişimi için çok önemlidir. Erken tanı ve tedavinin çok önemli olması açısında ailelerin bilinçli olması ve şüphede dahi kaldıklarında çocuklarını kontrol ettirmeleri gerekir. Bazen belli belirsiz kaymalarda ciddi ve ömür boyu sürecek sorunlar oluşturabilmektedir. Biz şaşılık, gözlük ihtiyacı ve doğuşsal olabilecek diğer problemlerin tespiti açısından çocuklarımızı 3 ay, 1 yaş ve 2-3 yaşlarında mutlaka göz kontrolünden geçirmenizi öneriyoruz. Çocuklarınızın ömür boyu taşıyacağı sorunlardan erken teşhis ve tedavi ile çok rahat kurtulabileceğini unutmayınız" dedi.



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