etapta 134 binanın kamulaştırılarak yıkılmasının ardından II. etapta hak sahipleri ile 152.2 milyon TL’lik anlaşma sağlandı. Bölgede yıkım çalışmalarına da başlayan Büyükşehir Belediyesi 7 mekruh binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından sürdürülen Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde Çömlekçi II. etap kentsel dönüşüm alanında hak sahipleri ile anlaşmalara devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen görüşmelere hak sahibi vatandaşlar yoğun şekilde ilgi gösterirken, 926 hak sahibi ile anlaşma sağlanarak sözleşme imzalandı. Bu kapsamda 1524 hisse TOKİ tarafından hak sahiplerinden 152.2 milyon TL karşılığında satın alındı. Hak sahiplerine 94.5 milyon TL’nin ödemesi tamamlanırken geri kalan tutarın ödenmesi işlemlerine de devam ediliyor.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Çömlekçi II. etap kentsel dönüşüm alanındaki hak sahiplerine teşekkür etti. etap kentsel dönüşüm alanında kamulaştırmaların tamamlanmasının ardından II. etap kentsel dönüşüm alanında anlaşma usulü ile satın alma işlemlerinin sürdürüldüğünü hatırlatan Başkan Gümrükçüoğlu, “Çömlekçi kentsel dönüşümü etap etap gerçekleştirilecek olan dev bir projedir. Oldukça yüksek bir maliyete sahip olan bu dev proje tamamlandığında Trabzon şehir merkezinin çehresi tamamen değişecektir” dedi.

etapta 134 binanın ve boş parsellerin kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından II. etaba başladıklarını kaydeden Gümrükçüoğlu, “I. etapta mahkemelerin belirlediği fiyatlar II. etapta daha da yükseltilerek hak sahibi vatandaşlarımıza sunulmuştur. Hak sahibi hemşehrilerim ilgi göstererek anlaşma sürecine katılmıştır ve Çömlekçi II. etapta oldukça büyük anlaşmalar gerçekleştirilmiştir. Bölgede yıkım çalışmalarına da başladık. Bu çalışmalarımız önümüzdeki günlerde yoğunlaşarak devam edecektir” diye konuştu.

Başkan Gümrükçüoğlu, etapta olduğu gibi II. etapta da anlaşma ve yıkımların tamamlanmasının ardından her iki etap için hazırlanan peyzaj projesinin uygulamasına geçileceğini de sözlerini ekledi.