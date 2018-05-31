Çöp konteynerinin yanına bırakılan oyuncak ayı paniğe yol açtı

Alınan bilgiye göre, ilçenin Cumhuriyet mahallesi Tanjant Yolu üzerindeki bir çöp konteynerinin yanına bırakılan oyuncak ayıyı gören vatandaşlar polis merkezini arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye ilk olarak trafik ve yunus ekipleri gönderilerek kaldırım ve yol oyuncak ayının bomba olabileceği şüphesi ile yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bölgeye bomba imha uzmanı ekipler gönderilirken, oyuncak ayıyı inceleyen ekipler ayıyı bırakıldığı yerden alarak trafiğin normale dönmesini sağlarken, korkulacak bir durum olmadığı bildirildi.