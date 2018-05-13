Çöpe atılan kotları sanata dönüştürdü

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ev tekstil ürünleri hazırlama kursu usta öğreticisi Sultan Aşar, çöpe atılan kotları değerlendirerek yorgandan terliğe kadar birçok ürüne hayat verdi. Yaptığı el emeği ürünlerle sergi açan Aşar, çalışmayla çok güzel tepkiler aldığını söyledi. Aşar, “Eskileri dönüştürüp yeni ürünler yapmayı çok seven bir insanım. Kotun da çok güzel bir materyal olduğunu düşündüğüm için geri dönüşüm olan temamızda kot kumaşını kullandık. Kumaşlarımızı Halk Eğitim Müdürümüzün de katkılarıyla çevremizden topladık. Ürünlerin hepsi atılan, artık kullanılmayan, hanımlarımızın, çocuklarımızın kullanmaktan sıkıldığı malzemeler. Biz bu malzemeleri hayata döndürdük” dedi.

"Yatak örtüsü için 10 adet kot kullandım"

En fazla vaktini alan ürünün 40 yamadan oluşan yatak örtüsü olduğunu belirten Aşar, “Bu üründe hemen hemen 10 tane kot kullandım. Yaklaşık 50’ye yakın ürünü 3 aylık sürede yaptım. Fakat yatak örtüsünü yapmak 1 ayımı aldı. Bunun dışında sırt ve seyahat çantaları, masalar için runner ve Amerikan servis örtüleri, cüzdan, kalemlik, defter kılıfları, terlik mutfak önlükleri dikerek sergi açtım. Bildiğim kadarıyla böyle bir çalışma Türkiye’de ilk defa yapılıyor. Bunun bana nasip olmasından dolayı da çok mutluyum. Çevremden çok güzel tepkiler aldım. Artık onlarda elinde bulunan eski diye düşündüğü malzemeleri atmıyor. Gelip benden fikir alıyorlar ve onlar için de çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Hedefim eski diye düşünülen her şeyin geri dönüşümle kazanılıp bunun kursunu vermekti. Bu durumla Türkiye’de bir ilki de gerçekleştirmiş oluyoruz” diye konuştu.

"Evlerimizdeki kullanım dışı kalmış kot atıklarını toplayalım"

Ortahisar Halk Eğitim Müdürü Orhan Genç de, eskilerin artık çöpe gitmediğini belirterek, “Sultan hanımın çantası çok dikkatimi çekti. ’Bunu nereden satın aldınız?’ dedim. ’Eski kotları değerlendirerek ben kendim yaptım’ dedi. Ben de bu durumu görünce konsepti değiştirelim dedim. Evlerimizdeki kullanım dışı kalmış kot atıklarını toplayalım, onları ev tekstil ürünleri hazırlanama kursunda kullanalım. Bunlardan yeni ürünler çıkaralım ve ev tekstil ürünlerinin yapımını öğretelim. Burada önemli bir işlev yerine getirmiş oluyoruz. Eskiler çöpe gitmiyor, eskiler yeniden hataya kazandırılıyor. Eskiler çanta olarak kullanılıyor, yatak örtüsü olarak kullanılıyor, mutfak gereci olarak kullanılıyor. Böyle detaylı bir çalışma Türkiye genelinde yok ama parça bazlı örnekler var. Bundan sonraki süreçte Trabzon’da böyle etkinliklerin yapılabileceğini göstermek adına bu sergiyi birkaç yerde açmak suretiyle yeni kurs ve kursiyer taleplerini oluşturmak için çaba sarf edeceğiz. Trabzon kadınlarının bu tür kurslara katılarak yeni beceriler edinmelerini ve eskiyi değerlendirerek ev ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamaya gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sergiyi gezenler çok başarılı bulduklarını belirterek, daha önce kot kumaşlardan yapılan çalışmalara rastlamadıklarını söylediler.