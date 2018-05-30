Cora’dan yaylalardaki kötü yapılaşma için çözüm önerisi

Seçim çalışmalarını Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde sürdüren Salih Cora, esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Milletvekili Cora, “Bu seçim Türkiye’nin büyümesini isteyenlerle yatırımların durdurulmasını isteyenlerin seçimi olacak. Milletimiz, ülkemizin geleceğini, çocuklarımızın yarınlarını, icraatlarımızı oylayacaklar. AK Parti Türkiye’de her alanda büyük atılımları ve dev yatırımları gerçekleştirmiştir. Bu dönem Nükleer Enerji Santrali gibi bir dev yatırımın temelini attık. 3. havalimanı tamamlanmak üzere, Kanal İstanbul projesi devam ediyor. Yerli İHA’ları, SİHA’ları üretmeye başladık. Yerli otomobil projemiz de hız kesmeden sürüyor. Yerli ve milli sanayimizi dünyanın gelişmiş ülkeleri ile yarışacak hale getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Diğerleri ne diyor hızlı tren gereksiz, Kanal İstanbul projesini iptal edelim, büyük projeleri durduralım, milletin evi olan külliyeyi boşaltalım. Yok böyle bir şey ! Millete bir taahhütleri yok. Sadece yapılanı eleştirmekle olmaz. Bu millet yıkana oy vermez yapana oy verir. Bizler yarınlarımızı dert edinip, milletimizin geleceği için gece gündüz çalışırken birileri bu dev projeleri durdurmak, yapılanları yıkmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı’nın HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş‘a sahip çıkmasını eleştiren Salih Cora, “HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş hendek ve barikat terörünü desteklemiştir. Halen o çukurların hesabını vermemiştir. Teröristin sırtını sıvazlayanların , “bu daha ne ki Apo’nun büstünü dikeceğiz” diyen bir kişinin serbest bırakılmasını istemek gizli bir ittifak, karanlık bir ilişkidir. Nereden çıktı bu acıma duygusu. Ne kadar merhametliler . Bilinsin ki şehit ailelerinin yüreğini yaraladınız. Hem Muharrem İnce hem Meral Akşener hem de Temel Karamollaoğlu’nun terörden tutuklu olan Demirtaş’ın serbest bırakılmasını utanmadan, sıkılmadan beyanları ile kamuoyuna ilan etmeleri basit ve sıradan bir olay değildir. Allah’ın izniyle milletimiz bu kirli desteğin, kendisine yapılan ihanete eş değer tutumun hesabını sandıkta soracak ve 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve onun yol arkadaşlarının yanında saf tutacaktır” şeklinde konuştu.

"Orman Muhafaza Memuru olduğu gibi Mera Muhafaza Memuru da olmalı"

Salih Cora, Büyükliman Gazeteciler Derneği’nin de konuğu olurken burada yaylalardaki yapılaşma sorununa dikkat çekerek çözüm önerileri sundu. Cora, "Yaylalarda kullanılan yerlerde doğaya uygun bir şekilde inşaat yapılması aynı zamanda belirli bir metrekareyi geçmemek üzere devlete ödeyeceği bir bedel karşılığında bir kiralama modelinin kökten bir çözüm olacağını düşünüyoruz. Bazı yerler hazine arazisi bazı yerler meradır. Bununla ilgili bir çalışmamız var, kanun teklifi hazırladık. İmar barış yasası farklı türlü geçince onu bekletildi. Önümüzdeki dönemde bütün hepsini kapsayacak şekilde bir değerlendirmenin içerisinde olacağız. Orman Muhafaza memurları olduğu gibi mera muhafaza memurları olması gerekiyor. Komisyonda bunu ifade ettim. Muhtar seçmeni ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Kaymakam siyasetçi ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Bir çatışma ortamı herkese zarar veriyor. Belediye başkanları zor durumda kalıyor, bir karar alıp uygulaması gerekiyor. Kağıt üzerinde yazılı olanlar fiilen gerçekleşmiyor. Bunun çözümü mera muhafaza memurlarının olmasıdır. Nasıl orman muhafaza memurları ormanları koruyor, mera muhafaza memurları da böyle durumlarda meraları koruması gerekir. Bunun uygulanması halinde mevcut getirdiğimiz statülerin dışında yeni yapılacak olan yapılaşmaların önceden görerek müdahale edilebilir. Yani mikser arabasını gördüğünde durdurabilecek beton atıldığında durdurup tutanak tutabilecek bir düzenlemeyi ancak mera muhafaza memuru teşkilatının kurulmasıyla sağlayabiliriz. Bu önerimiz olumlu karşılandı. Bunun sağlanmasıyla yaylalarımız gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde devredebiliriz diye düşünüyorum. Biz 2015 yılında geldiğimizde ’Aman yaylalarda ev yapmayın bununla ilgili düzenleme yapacağız’ dedik ama 95 bine yakın ev yapıldı. Belki de daha fazla yapıldı" açıklamasında bulundu.