Çorba çeşmesinden öğrencilere çorba ikramı

Ortahisar Belediyesi'nin sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında kurduğu Çorba Çeşmeleri (İkram Çeşmeleri) vatandaşlara sıcak çorba hizmeti vermeye başladı. İlk olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) yerleşkesi içinde kurulan çorba çeşmesinden ilk ikram öğrencilere yapıldı. Hafta içi her gün hizmet verecek olan çorba çeşmesinden çorba alan öğrenciler özellikle sabahleyin kahvaltılarını yapamadıklarından dolayı çorba çeşmesinden faydalandıklarını söyledi. Çorba ikram edilen öğrenciler çorbaların çok lezzetli olduğunu belirterek çeşmeleri faaliyete geçiren Ortahisar Belediyesi'ne teşekkür etti.

Çorba çeşmelerinden şu ana kadar iki adet kurduklarını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yapılan hizmetten dolayı vatandaşlardan çok olumlu geri bildirimler aldıklarını belirterek "Fatih Devlet Hastanesi ve KTÜ olmak üzere şu ana kadar iki adet çorba çeşmesi kurduk. Bir tane daha çorba çeşmesi kuracağız. Ama onu henüz nereye kuracağımızı belirlemedik. En uygun alanı belirleyerek bu çorba çeşmemizi de en kısa zamanda faaliyete geçireceğiz. Çorba çeşmeleri özellikle sabahleyin çeşitli nedenlerle kahvaltılarını yapamayan vatandaşlarımız, öğrencilerimiz ve hastalarımız için oldukça faydalı bir hizmet oldu. KTÜ kampusu içinde kurduğumuz çorba çeşmesinde öğrencilerimiz sabahleyin sıcak çorbalarını alarak bir nevi kahvaltı ihtiyaçlarını gideriyor. Kahvaltılarını abur cubur yerine sağlıklı ve oldukça lezzetli olan çorbalarımızla yapıyorlar. Sabahleyin erken kalkmak zorunda kalan evlerinde kahvaltılarını yapamayan vatandaşlarımız da çorba çeşmelerinden sıcak çorbalarını alarak kahvaltılarını yapıyorlar. Çorba çeşmelerimizden günlük olarak bin bardak çorba çıkıyor. Her gün düzenli olarak görevli personellerimiz tarafından çorbayla doldurularak vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Otomatik çorba makinelerinin bakım ve temizliğini personellerimiz yapacak. İkram çeşmelerimiz günün 24 saati vatandaşlarımıza sıcak çorba hizmeti verecek" diye konuştu.