Bana göre bu yanlış bir gelişme. İnşallah bununda düzeltilmesi lazım. Mahkum değil tutukluymuş. Tutukluğunun nedeni çok önemli” dedi.

Atatürk Alanı’ndaki miting alanındaki konuşmasına “Oy sevdalum sevdalum. Sensin benim günahım, bu sevdalık yüzünden hiç kalmadı dermanım” türküsünün dizeleri ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Başı rahmet ortası af ve mağfiret sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan’ın şerifin son 2 günüdeyiz. Yarın arefe. Cuma günü de inşallah bayrama vasıl olacağız. Şimdiden Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum” diyerek konuşmasını sürdürdü.

“Biz Trabzon’un karşısına cumhur ittifakı ile geliyoruz” diyen Erdoğan “Peki onlar kiminle karşınıza geliyor. Yanlarında, arkalarında, önlerinde kimler var. Milletvekili transferinden seçmen dağıtmaya kadar yapmadıkları rezillik kalmadı. 15 tane milletvekilini bir yere gönderdiler mi ? Ya bunlardan bir şey olmaz bunlar siyaseti de rezil ettiler, mahvettiler. Bunlar milletin oyunu, milli iradeyi, siyaset mühendisliği masalarında meze yapacak kadar demokrasiye ihanet içindelerBazıları alavere dalavere yapıyor kimse bu oyuna gelmesin” ifadelerini kullandı.

Avni Aker Stadı’nın yerine yapılacak millet bahçesinde yapacaklarını izlettirdi

Trabzon’a son 16 yılda 28 katrilyon yatırım yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, yapılan icraatları tek tek anlattı. Yeni yapılan stadın ardından yıkımı yapılan Hüseyin Avni Aker ve Akçaabat Stadı’nı millet bahçesi yapacaklarını vurgulayan Erdoğan, projeyle ilgili yapılan ham çalışmayı alandakilere izlettirdi. Erdoğan “Projenin ham hali. Şuanda proje üzerinde mimarlardan çalışma istedim. İçinde müzesi de millet kıraathanesi de var. Trabzon’a en yakışanını yapacağız” diye konuştu.

“Kıraathane deyince bunlar kumarhane anlıyor”

Ana muhalefet partisinin kendisinin millet kıraathanesi ifadesinden bir şey anlamadığını kaydeden Erdoğan “Ana muhalefet benim kıraathane ifademden hala bir şey anlamadı. Kıraathane deyince bunlar kumarhane anlıyor. Kıraat okumaktır Bay kemal. Ben biraz bilirim Arapçayı, bay Muharrem. Milletin okuma evi, yeri. Bundan sonra gençleri biz medeniyetimizin asli unsuru olan okuma kültürüne adapte edeceğiz. ‘Bu diyor işsizliğin alameti. Ula burada öğrencilerimiz okuyor, ders çalışıyorlar, üniversiteye hazırlanıyorlar. 24 saat açık. Çocuklarımız elden gidiyor ya. Her ile göre ilçelere göre bu tür millet kıraathaneleri yapacağız” şeklinde konuştu.

“Zigana Tüneli inşallah önümüzdeki yıl bitiyor”

Yapımı süren Zigana Tüneli’nin Doğu Anadolu Bölgesi’ni Karadeniz’e bağlayacağını ve Zigana Dağı’nın aşılmaz olmaktan çıkartılacağını kaydeden Erdoğan “Zigana Tüneli ve bağlantı yollarını da önümüzdeki yıl inşallah bitiriyoruz. Bu tünelle rakımı düşürüyor, dolayısıyla güzergahı 10 km kısaltıyoruz. Tünel Trabzon Limanı’nı Türkiye’nin önemli limanlarından biri olmasını sağlayacak. Buradaki mitingin ardından Ovit’e gidiyor İkizdere İspir Yolu Ovit Tüneli ve bağlantı yollarını bugün açıyoruz. Hızlı tren olur da biz Trabzon’u mahrum bırakır mıyız ? 5,2 katrilyon liraya mal olacak bu projenin etüdüne başlıyoruz. Trabzon Havalimanı’nı modernize ederek büyüttük. 2003 yılında 429 bin olan yolcu trafiği 2017 yılında 4 milyon 153 bine ulaştı. Nereden nereye” ifadelerini kullandı.

“Fındık üreticilerini mağdur etmeyecek çözüm seçimden sonra”

Konuşmasında bu yıl fındıkla ilgili bazı sıkıntıların olduğundan kendisine bilgi verildiğini kaydeden Erdoğan “Arkadaşlarımız haberdar etti. Üreticilerimizi mağdur etmeyecek bir çözümü seçimden sonra inşallah bulacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’da yatırım adası ve endüstri bölgesiyle Türkiye’nin ilk deniz dolgulu sanayi alanını oluşturacaklarını da vurgulayarak “Burada 3,6 kat trilyonluk yatırım yapılacak. Ayrıca 7 bin kişiye istihdam sağlanacak. İnşallah bölgenin ilanını bu yıl içerisinde gerçekleştiriyoruz” müjdesini verdi.

“Bu nasıl iş ülkeye gelen turistleri dağlardan bayırlardan atla ve eşekle mi taşıyacaksınız?”

Konuşmasında cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin turist sayısı ile ilgili vaatlerine göndermede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Birileri meydan meydan gezerek turist sayısını şu kadar artıracağız diyor ama aynı kişiler havalimanı inşaatlarına karşı çıkıyor mu? Bunların kim olduğunu biliyorsunuz bay Muharrem ve diğerleri öyle. Aynı kişiler yeni yollar, tüneller, köprüler yapılmasına da karşı çıkıyor mu? Aynı kişiler inşaat sektörünün gelişmesine yani oteller tesisler yapılmasına karşı çıkıyor mu? Bu nasıl iş ülkeye gelen turistleri dağlardan bayırlardan atla ve eşekle mi taşıyacaksınız. Bunlar hala atla, eşekle insanların geldiği dönemi yaşıyor. Ülkeye gelen turistleri sokakta mı yatıracaksınız? Ülkeye gelen turistleri hangi standardı, hangi hizmeti sunacaksınız. Bunlar şaşkın. Bunlar öyle şaşkın ki birinin söylediğini öteki yalanlıyor. Biz latife olsun diye bir şey söylüyoruz. Onlar arkasına düşüp meydan meydan dolaşıyorlar. Çünkü kendilerinin söyleyecekleri sözü yok. Bunlar yıkım ekibi. Yıkmayı iş yapmak sanıyorlar. Eserleri olmadığı gibi hayalini bile kuramıyorlar.”

“Geçmişte üniversiteleri terör yuvalarına dönüştürmek gençlerimizi birbirine kırdırmak dışında ne yaptılar”

“Muhalefetinin en çok ağzına sakız ettiği konulardan biri de gençlerimiz. Bunlar gençler için bugüne kadar ne yapmışlar?” diye soran Erdoğan “Biz çocuklarımıza daha iyi şartlarda eğitim alsınlar diye 284 bin derslik yaptık, 585 bin yeni öğretmen atadık. Onlar velileri kitap kuyruğunda bekletmek dışında ne yapmışlar. Biz onların dönemini biliriz. Kırtasiyeci dükkanlarının önünde bir hafta beklediğimiz günleri biliriz. Bunlar CHP iktidarıydı. Okullarda teksir kağıtlarıyla üst sınıftaki ağabeylerimizden onları bile satın alamazdık. Şimdi ücretsiz olarak kitapları sıralarının üzerine koyuyor muyuz? Bir kuruş para alıyoruz mu? Bunları getiren iktidar biziz. Gençleri ve yavrularımızı düşünen biziz. Ben 75 kişilik sınıfta okudum. 100 kişinin üzerinde sınıflarda vardı. Ama şimdi hamdolsun 30’un üzerinde sınıf nerdeyse kalmadı. Bu hale geldik. Bay Muharrem öğretmenlik yaptım diyor insaf insaf o dönemlerden haberi yok mu? Dürüst ol. Geçmişte üniversiteleri terör yuvalarına dönüştürmek gençlerimizi birbirine kırdırmak dışında ne yapmışlar bu CHP zihniyeti” ifadelerini kullandı.

“Bizim terör örgütleri ile yan yana terör örgütleriyle omuz omuza olanlara verecek oyumuz yok”

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmesine yönelik eleştirilerini Trabzon’da da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan “Adaylığı açıklandı beyefendi Edirne’deki terör örgütlerinin desteğindeki bir kişiyi ziyaret etti. Trabzon’da bunlara oy çıkar mı? Bunlar öyle ki 7 Haziran seçiminden sonra benim Kürt kardeşlerimi sokağa çağırıyor ve orada 53 Kürt kardeşimiz öldürüldü mü? Öldürenler kimdi yine Kürtler. Bu defa suç onların mıydı? Bu şuanda aday olan kişinin davetiydi. Onlar davet ettiler. 53 Kürt kardeşimiz orada öldürüldü. 15 yaşındaki Yasin Börü’yü bunlar öldürdü. Ne oldu şimdi. Söylediği laf şu ‘Cumhurbaşkanı adayı ya bırak’ Ne demek ‘Cumhurbaşkanı adayı ya bırak’ Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Bana göre bu yanlış bir gelişme. İnşallah bununda düzeltilmesi lazım. Mahkum değil tutukluymuş. Tutukluğunun nedeni çok önemli. Bana göre Trabzon gerekli olan dersi bunlara 24 Haziran’da ben vereceğine inanıyorum. Bizim terör örgütleri ile yan yana terör örgütleriyle omuz omuza olanlara verecek oyumuz yok. Bu CHP Ankara’dan İstanbul’a Kandil’in destekledikleri ile beraber yürüdü. Biz Osmanlı torunusunuz bunlara bir Osmanlı tokatı gerekmez mi ama sandıkta. Demokratik. Buna göre adımı atmamız lazım. Onlar geçmişte öğrencilerimizi binalarının bodrum katlarında terör örgütlerinin güdümündeki evlere mahkum etme dışında ne yaptı?” diye konuştu.

“Üniversite zaten bedava bay Muharrem”

“Diyor ki biz üniversiteyi bedava yapacağız. Ya insaf be. Üniversite zaten bedava bay Muharrem” diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bundan da haberin yok. Üniversite öğrencilerine 45 lira burs veriliyordu biz bunu 470’e çıkardık. Peki yüksek lisansa 940 lira veriyoruz. Peki doktoraya bin 410 lira veriyoruz. Ele güne muhtaç olmasın diye veriyoruz. Bunları veren biziz. Bay muharrem güya sen öğretmenlikten gelmişsin. Bunları nasıl inkar ediyorsun. Bir günde kalk şunları söyle. Ama söyleyemez onlar geçmişte öğrencilerimiz parasızlıktan dolayı okulunu bırakıp gözyaşları ile memleketlerine dönmeye zorlamak için neler yaptılar neler. Onlar sansürcü, faşist geçmişlerinin tezahürüyle farklı hiçbir görüşe tahammül etmemek dışında ne yaptılar? Biz ailesinin durumuna bakmaksızın 18 yaşındaki her doğanı genel sağlık sigortasına tabi tuttuk. Türkiye’den haberleri olmadığı için onları aklı daha yeni başına gelmiş. Aynı şeyi söylüyorlar. Yeni bir müjdemiz var. Önümüzdeki dönemde her yıl 100 bin gencimize eğitimlerini sürdürdükleri şehirde yaz tatilinde 3 aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getiriyoruz. Muhalefetin gençlerimiz için gerçekten işe dokunur bir projesi vaadi var mı? Kesinlikle yok. Gençler bu kifayetsiz muhterislere bu istismarcılara bu yalancılara 24 Haziran’da derslerini veriyoruz muyuz?”

Erdoğan. konuşmasının ardından AK Parti Trabzon milletvekili adaylarını tanıtırken, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Trabzon’un Maçka ilçesinde şehit edilen Eren Bülbül’ün annesine oğlunun şehit olduğu yerde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan evinin de anahtarını teslim etti.