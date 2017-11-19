Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Trabzon
  •  » Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şehit Eren Bülbül'ün Ailesine Ziyaretinde Duygusal Anlar Yaşandı
19 Kasım 2017 21:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehit Eren Bülbül’ün ailesine ziyaretinde duygusal anlar yaşandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte geçtiğimiz Ağustos ayında Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarının açtığı ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül’ün Maçka ilçe merkezindeki ailesinin evine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehit Eren Bülbül’ün ailesine ziyaretinde duygusal anlar yaşandı

19 Kasım 2017 21:32

Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, Eren Bülbül’ün ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hamsiköy sütlacı ile kuymak ikram etti.


Dün Rize bugün ise Gümüşhane ve Bayburt İl Kongreleri’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane il Kongresi sonrasında helikopterle Trabzon’a geçti. Maçka ilçesinde şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ve kardeşleri ile Merkez mahallesindeki evlerinde görüşen Erdoğan çifti, aileye taziye ziyaretinde bulundu.


Şehit annesi Ayşe Bülbül, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada “Bize daha önce söz vermişti geleceğine dair. Sağolsunlar geldiler. Bizim her zaman yanımızdalar. Bizi çok mutlu ettiler. Yaza doğru tekrar geleceğini ve Eren’in mezarına çıkacağını söyledi” dedi.


Eren’in ağabeylerinden Arif Bülbül de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ziyarette Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da yer aldı. Erdoğan çiftine ailenin Hamsiköy sütlacı ve kuymak ikram ettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sütlaç için “Aynı annemin sütlacı gibi olmuş” ifadesini kullandığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
20
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    20°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç