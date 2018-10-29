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Cumhuriyet Bayramı Trabzon'da çoşkuyla kutlandı

Cumhuriyet’in Kuruluşunun 95.

Cumhuriyet'in Kuruluşunun 95. Yıl Dönümü tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Törenler Valilik makamında Vali Yücel Yavuz'un tebrikleri kabulüyle başladı. Kutlamalara daha sonra Valilik Atatürk Anıtında devam etti. Buradaki törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvuzoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, şehit yakınları, gaziler, askeri ve mülki erkan, resmi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan törende Vali Yavuz, vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Vali Yavuz, "Cumhuriyet, her türlü imkansızlıklar içinde varoluş mücadelesi veren milletimizin azminin, inancının, birlik ve beraberliğinin ne kadar kuvvetli olduğunun ve milli iradesinin karşısında hiçbir gücün duramayacağının bütün dünyaya ilanıdır"dedi


Törende Cumhuriyet temalı yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilirken, kutlamalar sporcuların nefes kesen gösterileriyle sona erdi

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