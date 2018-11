Cumhuriyet Ortaokulu Erasmus kapsamında geliştirdiği proje hibe almaya hak kazandı

(Read Count and Play-These Skills will Take You a Long Way)” adlı projesi kabul edilerek hibe almaya hak kazandı.

Trabzon Ortahisar Cumhuriyet Ortaokulu İngilizce öğretmeni Fatma Baki'nin koordinatörlüğündeki proje, iki yıllık bir süre içerisinde proje ortağı olan Macaristan, İrlanda, Portekiz, Finlandiya ve Polonya'nın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Projenin amacı, öğrencilerin proje süresince gerçekleştirilecek etkinliklere aktif katılımlarını sağlayarak okuma, yazma, problem çözme, araştırma, girişimcilik, bilgi teknolojilerini kullanma gibi temel becerileri geliştirmelerini sağlamak; yurtdışı ziyaretleriyle ortak ülkelerdeki eğitim sistemi hakkında bilgi edinmek; öğretmen ve öğrencilerin Avrupa boyutunda deneyim ve bilgi paylaşımını sağlamak olduğu belirtildi. Bu amaçla, projenin, ortak ülkelerin öykü, şiir, yemek tarifleri ve bilgilendirici metinleri paylaşılacak. Yapılacak bu çalışmaların öğrencilerde, ailelerde ve okul personelinde hem yabancı dil hem de bilgi iletişim teknolojilerini kullanma açısından farkındalık oluşturacağı kaydedildi.