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Cumhuriyetle yaşıt emekli öğretmene Başkan Genç'ten anlamlı ziyaret

Trabzon’da Cumhuriyet Bayramının 95 yılı kutlamaları kapsamında Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Cumhuriyetle aynı yaşta olan 95 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Gürsoy’u evinde ziyaret etti.

Trabzon'da Cumhuriyet Bayramının 95 yılı kutlamaları kapsamında Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Cumhuriyetle aynı yaşta olan 95 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Gürsoy'u evinde ziyaret etti.


Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Maraşlı Köyünde Eylül 1923´ te dünyaya gelen Ahmet Gürsoy ilerleyen yaşına rağmen kuran-ı kerim başta olmak üzere çok sayıda kitap okurken, ” Cumhuriyetten 1 ay yaşlıyım. Aynı zamanda İmparatorluk çocuğuyum” diye konuştu.


Kendisini ziyaretten dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Genç, “Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyetimizle yaşıt değerli büyüğümüz kıymetli ilim adamı Ahmet Gürsoy hocamızı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadım .Bu ziyaret beni oldukça duygulandırdı. Hocam aynı zamanda bizim aile büyüklerimizin de dostu bu beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Hocam, ilerleyen yaşına rağmen gençlere ışık tutması ve sürekli okuması ilimle uğraşması ne denli büyük bir ilim adamı olduğunu da gösteriyor. Bu sebeple eğitim alanında bugüne kadar yapmış olduğu katkı ve bundan sonrada yapacak olduğu katkılardan ötürü hocamıza müteşekkiriz” dedi.

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