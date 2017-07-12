Dede mirası susuzluğa son verildi

“Dede mirası susuzluktan kurtulduk” diyen mahalle sakinleri TİSKİ Genel Müdürü Recep Köksal’a plaket ile teşekkür etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, mahallelere sağlıklı ve yeterli içme suyu getirmeye devam ediyor. Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği çalışma ile 4 mahallenin yüz yıllık su sorunu çözüme kavuşturuldu.

Değirmendere Vadisi’nde bulunan 4 ayrı mahallenin içme suyu ihtiyacının karşılanması için TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından iki ayrı proje hayata geçirildi. Sevimli-Özbirlik-Kozluca Grup İçme Suyu Projesi ile Ortahisar ilçesinin 3 ayrı mahallesinin içme suyu ihtiyacı karşılanırken aynı bölgede bulunan Maçka ilçesi Esiroğlu Mahallesi’nin 3 semtinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için Durali-Sakızlı-Öğütlü Grup İçme Suyu Projesi gerçekleştirildi. Her iki proje kapsamında 35 km isale hattı döşendi.

Durali Kalkındırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, içme suyu sorununun çözüme kavuşturulmasından ötürü TİSKİ Genel Müdürü Recep Köksal’a teşekkür plaketi takdim etti. Beraberindeki mahalle sakinleriyle birlikte Köksal’ı makamında ziyaret eden Dernek Başkanı Coşkun Çolak, susuzluk sorununun kendileri için dede mirası olduğunu ifade ederek, “Bölgemizde çok uzun yıllardır su sorunu yaşanıyordu. Bu derdimiz Büyükşehir Belediyemiz tarafından ortadan kaldırılmıştır. Bizler için adeta ‘dede mirası’ olan susuzluktan böyle kurtulmuş olduk” dedi.

TİSKİ Genel Müdürü Recep Köksal ise, çözüme kavuşturdukları her sorunun kendileri için motivasyon kaynağı olduğu dile getirdi. Söz konusu bölgede uzun yıllardır su problemi yaşandığını bildiklerini kaydeden Köksal, “Trabzon’umuzun büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarının il genelinde tek elden yürütülmesi sağlanmış oldu. Böylece uzun yıllardır yaşanan bir sorunu daha çözüme kavuşturmuş olduk” ifadelerini kullandı.