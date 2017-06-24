Değerli Tarım Projesi yaygınlaşıyor

Ferrero Fındık Tarım Direktörü Ersin Arısoy, Sakarya’dan Trabzon’a kadar olan bölgede üreticilerle işbirliği yaparak önceliği fındık hastalığı ve zararlılarına karşı bilinçli ve etkili mücadeleye verdiklerine belirterek, özellikle son yıllarda bahçelerde etkili olan külleme hastalığı ile mücadelenin boyutlarını büyütmeye çalıştıklarını söyledi.

Arısoy, külleme hastalığının son yıllarda yaygınlaştığını dile getirerek, “Yaptığımız tespitlere göre geçen yıl ürününde fındığın randımanında 3-4 puanlık düşüşler yaşandı. Bunu giderebilmek için planlı, programla çalışıyoruz. Kış aylarından itibaren öncelikle üreticilerimizi külleme ile ilgili bilgilendirmeye başladık. İlkbahar ve yaz aylarındaki mücadeleye hazırladık. Küllemenin sıcaklıklarla artmaya başlayacağı gerçeğinden hareketle Nisan ve sonrasında mücadele takvimini yaptık” dedi.

Ferrero Tarım Direktörü Arısoy, külleme ile mücadele de başarı için bahçe temizliğinden ilaçlı mücadelenin belirli bir periyot içinde yapılması gerektiğine de dikkat çekerek, “Örnek bahçelerimizde gelişmiş teknik ekipmanlar kullanarak mücadeleyi üreticilerimize göstere göstere yaptık. Sırtta taşınan küçük depolar yerine 200-400 litrelik depoları 200 metreye kadar uzanan hortumlarla bahçelerde kullandık, kullanıyoruz. Bunları üreticileri bahçelere taşıyarak yapıyor ve yaygınlaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.